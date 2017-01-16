الولايات المتحدة تشجب اتهامها بالتدبير للاطاحة بسلفا كير

جوبا 16 يناير 2017- نفت سفارة الولايات المتحدة في جوبا بشكل قاطع المزاعم التي أدلى بها المتحدث باسم الجيش الشعبي بالإنابة سانتو دومينيك والتي ادعى فيها أن دول الترويكا تعمل بالتنسيق مع المعارضة المسلحة في البلاد لإسقاط حكومة الرئيس سلفاكير ميارديت.
وقالت السفارة في بيان شديد اللهجة الاثنين أنها ترفض تصريحات دومينيك غير المسؤولة والتي يقول فيها ان ممثلين من الولايات المتحدة ودول الترويكا عقدوا اجتماعا في العاصمة الاوغندية نيروبي بتاريخ 3 يناير الحالي مع ممثلين للمعارضة المسلحة لمناقشة كيفية إسقاط أو تغيير القيادة في جنوب السودان.
وقال دومينيك في تصريحات الأسبوع الماضي أن دول الترويكا عقدت اجتماعا مع ممثل حركة التمرد التي يقودها نائب الرئيس السابق رياك مشار في نيروبي لمناقشة كيفية تحقيق أجندة تغيير النظام في جوبا.
واضافت السفارة الأمريكية في بيانها " هذه التصريحات تحريف غير مسؤول لسياسة الولايات المتحدة . أن الولايات المتحدة ليست لديها سياسة تغيير النظام في جنوب السودان ".
ولفت البيان الى أن واشنطن تدعم طريق انهاء القتال الذي يستمر منذ ثلاث سنوات في الدولة المضطربة ، مردفا " لتحقيق هذه الأهداف نحث جميع القيادات على خلق الشروط الضرورية لاجراء عملية سياسية حقيقة وشاملة ".
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