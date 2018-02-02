الولايات المتحدة تفرض حظر الأسلحة على جنوب السودان

واشنطن 2 فبراير 2018 ـ كشفت تقارير أن الولايات المتحدة ستعلن الجمعة عن حظر توريد الأسلحة الى جنوب السودان بعد أسبوع من دعوة سفيرتها لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي للقيام بذلك.

المندوبة الأميركية في الامم المتحدة نيكي هايلي خلال جلسة لمجلس الأمن في 7 فبراير 2017..(صورة من موقع الأمم المتحدة)

وقالت مصادر تحدثت إلى وكالة (رويترز) إن وزارة الخارجية الأميركية ستصدر هذا الإعلان صباح الجمعة.

وكانت هايلي دعت الأسبوع الشهر الماضي الى فرض حظر على الأسلحة في جنوب السودان بعد فشل أطراف النزاع احترام اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقع في أديس أبابا أواخر العام الماضي.

وفي كلمتها أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 24 يناير انتقد هايلي حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية التي يقودها الرئيس سلفا كير والتي تقاعست عن قيادة الجهود لإنهاء الحرب الأهلية.

وقالت الدبلوماسية الأميركية "لقد حان الوقت للاعتراف بالواقع الصعب وهو أن قادة جنوب السودان لم يخيبوا أمال شعبهم فقط بل يخونوهم، وأنني أحث زملائي أعضاء المجلس على دعم حظر توريد الأسلحة لمساعدة شعب جنوب السودان والذي يساعد على إبطاء العنف وحماية الأرواح البريئة".

وفي ديسمبر 2016 حاولت إدارة باراك أوباما إقناع الأمم المتحدة بدعم فرض حظر الأسلحة على جنوب السودان. وعلى الرغم من عدم وجود تجارة أسلحة أميركية الى جنوب السودان، إلا أن الأسلحة لا تزال تتدفق الى الدول الوليدة عبر دول مجاورة من دول أوروبا الشرقية وفقا لما ذكره المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته لرويترز يوم الجمعة.

وفي مارس من العام الماضي دعت لجنة من خبراء الأمم المتحدة إلى فرض حظر على توريد الأسلحة إلى جنوب السودان بعد أن وجدت أن حكومته تنفق عائدات النفط على الأسلحة في الوقت الذي يواجه فيه المواطنون المجاعة.

وإنحدر جنوب السودان في حرب أهلية منتصف ديسمبر 2013 عندما اتهم كير نائبه السابق رياك مشار بالتآمر على حكومته وقيادة انقلاب.

وأجبر النزاع أكثر من مليوني شخص على الفرار من ديارهم.