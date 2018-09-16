اليابان تتعهد بدعم اتفاق السلام في جنوب السودان

الخرطوم 16 سبتمبر 2018- تعهدت الحكومة اليابانية بمشاركة المجتمع الدولي في دعم تنفيذ اتفاق السلام بدولة جنوب السودان.
- وصول جنود حفظ السلام اليابانيون إلى مطار جوبا للمشاركة في بعثة (يونيمس) في 21 نوفمبر 2016 (رويترز)
وأعلن السكرتير الإعلامي لوزارة الخارجية اليابانية تاكيشي أوسوغا في تصريح تلقته (سودان تربيون) الأحد، ترحيب بلاده بتوقيع أطراف جنوب السودان في اديس أبابا، على الاتفاقية المنشطة لتسوية النزاع.
وأضاف" تعرب اليابان عن احترامها لجهود كل من السودان ودول إيقاد الأخرى والسكرتارية من أجل تحقيق السلام في جنوب السودان"
وأبدى أملا أن تنفذ جميع الأطراف المعنية الاتفاق، عبر التعاون البنّاء وإظهار الإرادة السياسية القوية، لإجراءات إصلاح القطاع الأمني والتعديلات الدستورية وحل القضايا مثل عدد وحدود الولايات، مع الحفاظ على وقف إطلاق النار".
وتمنى المسؤول الياباني أن تتجذر ثقافة السلم في جنوب السودان وتتشكل الحكومة الانتقالية في غضون 8 أشهر وفقا للاتفاق.
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