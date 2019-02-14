اليابان تدفع بأكثر من 9 ملايين دولار كمساعدات طارئة للسودان

الخرطوم 14 فبراير 2019- أعلنت اليابان عن تقديم مساعدات طارئة للسودان بقيمة 9.7 مليون دولار للإسهام في المشروعات المهمة عبر المنظمات الدولية العاملة بالبلاد.

السفير الياباني لدى الخرطوم وممثل اليونسيف يطلقان مشروع حماية الأطفال .. الأربعاء 25 أبريل 2018

وأفاد بيان أصدرته السفارة اليابانية لدى الخرطوم الخميس، تلقت (سودان تربيون) نسخته، إن ما يقارب المليوني نازح في السودان لازال غالبهم في المعسكرات لسنوات عديدة، كما ظهرت موجات نزوح جديدة خاصة في منطقة جبل مرة بدارفور.

وأردف" بالإضافة لذلك يستضيف السودان عدداً كبيراً من اللاجئين من الدول المجاورة، خاصةً جنوب السودان. هؤلاء النازحون واللاجئون يعيشون غالباً في بيئات فقيرة ويتشاركون الموارد مع المجتمعات المحلية المستضيفة لهم".

وطبقا للبيان فإن اليابان تواصل التعامل مع الاحتياجات الإنسانية للنازحين واللاجئين لتحسين بيئة معيشتهم، خاصةً النساء والأطفال.

وفي ذات الوقت، تساعد اليابان في التعامل مع احتياجات النازحين على المدى الطويل، عبر توفير البنية التحتية الأساسية كمحطات المياه، والعيادات الصحية، والمدارس فضلا عن بناء القدرات، والمساعدة في توفير سبل العيش.

وأشار البيان الى أن طوكيو تواصل كذلك دعمها لجهود مكافحة الألغام في السودان لتقليل مهددات حياة الناس ولتمهيد الطريق للاستخدام المنتج للأراضي السودانية الواسعة.