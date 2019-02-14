 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الخميس 14 شباط (فبراير) 2019

اليابان تدفع بأكثر من 9 ملايين دولار كمساعدات طارئة للسودان

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 14 فبراير 2019- أعلنت اليابان عن تقديم مساعدات طارئة للسودان بقيمة 9.7 مليون دولار للإسهام في المشروعات المهمة عبر المنظمات الدولية العاملة بالبلاد.

JPEG - 49.7 كيلوبايت
السفير الياباني لدى الخرطوم وممثل اليونسيف يطلقان مشروع حماية الأطفال .. الأربعاء 25 أبريل 2018

وأفاد بيان أصدرته السفارة اليابانية لدى الخرطوم الخميس، تلقت (سودان تربيون) نسخته، إن ما يقارب المليوني نازح في السودان لازال غالبهم في المعسكرات لسنوات عديدة، كما ظهرت موجات نزوح جديدة خاصة في منطقة جبل مرة بدارفور.

وأردف" بالإضافة لذلك يستضيف السودان عدداً كبيراً من اللاجئين من الدول المجاورة، خاصةً جنوب السودان. هؤلاء النازحون واللاجئون يعيشون غالباً في بيئات فقيرة ويتشاركون الموارد مع المجتمعات المحلية المستضيفة لهم".

وطبقا للبيان فإن اليابان تواصل التعامل مع الاحتياجات الإنسانية للنازحين واللاجئين لتحسين بيئة معيشتهم، خاصةً النساء والأطفال.

وفي ذات الوقت، تساعد اليابان في التعامل مع احتياجات النازحين على المدى الطويل، عبر توفير البنية التحتية الأساسية كمحطات المياه، والعيادات الصحية، والمدارس فضلا عن بناء القدرات، والمساعدة في توفير سبل العيش.

وأشار البيان الى أن طوكيو تواصل كذلك دعمها لجهود مكافحة الألغام في السودان لتقليل مهددات حياة الناس ولتمهيد الطريق للاستخدام المنتج للأراضي السودانية الواسعة.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

جيوش صلاح قوش و الحراك الجماهيري في السودان (3 - 10) 2019-02-14 22:10:22 بقلم : عبدالعزيز النور oudingdung0214@gmail.com أشرنا في خاتمة المقال الثاني من هذه السلسلة إلى أن تصاعد الحراك و إنتظام و تضاعف القوى الجماهيرية المطالبة بإسقاط النظام في السودان يضع النظام أمام خيارات صعبة جدا، (...)

قراءة في متون "مبادرة السلام والإصلاح" 2019-02-13 15:10:24 بقلم: خالد التيجاني النور موقف المجموعة الجوهري: ضرورة الامتثال الفوري لمطالب الجماهير بالتغيير (1) أعادت الاحتجاجات الشعبية التي انتظمت البلاد على مدار الشهرين الماضيين، (مبادرة السلام والإصلاح) إلى واجهة الرأي العام (...)

جيوش صلاح قوش و الحراك الجماهيري في السودان (2 - 10) 2019-02-12 18:39:42 بقلم : عبدالعزيز النور تناولنا في فاتحة هذه السلسلة أسلوب النظام في التعاطي مع القضايا بصورة و التخطيط و التدبير الأمني لإجهاض أي حراك شعبي مقاوم لسياسات النظام أو أي من الإحتجاجات المطلبية الداعية إلى معالجة وضع معين أو (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2019 SudanTribune - All rights reserved.