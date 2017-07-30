اليشير لكبير أساقفة كانتربري: السودان يكفل الحريات الدينية

الخرطوم 30 يوليو 2017- نقل الرئيس السوداني، عمر البشير، الى كبير أساقفة كانتربري، جاستن ويلبي، تأكيدات بكفالة السودان للحريات الدينية وتعزيز التعايش بين مختلف الطوائف بما يحقق الامان والإستقرار.

البشير يلتقي كبير أساقفة كانتر بري .. الأحد 30 يوليو 2017 (سونا)

وأكد البشير، خلال لقائه كبير الأساقفة مساء الأحد، ببيت الضيافة، طبقا لوكالة السودان للأنباء، أن البلاد تشهد تعايشا سلميا بين المسيحيين والمسلمين "حتى على مستوى الأسرة الواحدة كإخوة متحابين".

وأشار الرئيس إلى عدم تعرض الكنائس أوالمؤسسات المسيحية إلى أي اعتداء على مدى التاريخ، ما يؤكد أن المسيحيين في السودان ينعمون بالسلام ويعيشون في محبة.

ورحب الرئيس بزيارة جاستن ويلبي ، معرباً عن أمله في أن تكون دفعة للعلاقات "ليس بين الكنيستين فقط بل بين السودان وبريطانيا".

من جهته قال كبير الاساقفة إن حكومة المملكة المتحدة تدعم رفع العقوبات عن السودان، وأضاف "سياسة إنجلترا تشجّع على إنهائها، نظراً للحاجة الماسة لدعم التنمية وثقل الديون على البلاد".

وقال إن حكومة بلاده تشجع الحكومات والرؤساء على العمل لصالح الفئات الضعيفة في مجتمعاتها خاصة الفقراء والمساكين الذين لا مأوى لهم، وامتدح الضيافة الكريمة التي يجدها اللاجئون القادمون من مناطق النزاع والمجتمعات الفقيرة إلى السودان، إضافة إلى الحماية التي يجدها اللاجئونالجنوبيون.