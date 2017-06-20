اليمن يطلب من السودان رعاية مصالحه في قطر

الخرطوم 20 يونيو 2017- وافق السودان على رعاية المصالح اليمنية بدولة قطر بعد تلقيه طلبا من صنعاء التي انضمت الى حلف مقاطعي الدوحة بجانب السعودية ومصر والامارات والبحرين.

مقر الخارجية السودانية

وقررت تلك الدول قبل نحو اسبوعين فرض حصار دبوماسي واقتصادي على الدوحة ومقاطعتها رسميا احتجاجا على ما وصفته بـ"المسلك المعادي الذي تتبناه الدوحة تجاه تلك الدول وسعيها لزعزعة الاستقرار في المنطقة ودعمها للإرهاب".

وأجبرت العلاقات الوطيدة بين الخرطوم والدوحة الحكومة السودانية،على عدم الإنسياق وراء حملة المقاطعة الجماعية للدوحة برغم توطد علاقاتها مع السعودية والإمارات.

وبحسب تصريح صدر عن وزارة الخارجية السودانية تلقته (سودان تربيون) الثلاثاء، فإن وزير الخارجية ابراهيم غندور تلقى رسالة من نظيره اليمني تتعلق بعلاقات التعاون الثنائي بين البلدين.

وأضاف التصريح" تضمنت الرسالة طلباً برعاية السودان للمصالح اليمنية لدي دولة قطر" .

وأكدت وزارة الخارجية موافقة السودان علي الطلب "استناداً على الأواصر المتينة التي تربط الشعبين السوداني واليمني".

وبناء على الطلب اليمني ستتولى سفارة السودان بالدوحة الأعمال الدبلوماسية والقنصلية للرعايا اليمنيين المقيمين في قطر .