امبيكي يبحث مع رئيسة الحزب الليبرالي تشكيل الحكومة الجديدة

الخرطوم 6 أبريل 2017 ـ أعلنت رئيسة الحزب الديمقراطي الليبرالي ميادة سوار الدهب إنها التقت رئيس الآلية الأفريقية الرفيعة ثابو امبيكي حيث تم بحث تشكيل الحكومة الجديدة.
- ميادة سوار الدهب وثابو امبيكي ـ الخرطوم 6 أبريل 2017
وقالت ميادة لـ "سودان تربيون" إن امبيكي التقى، لدى وصوله العاصمة السودانية يوم الخميس قيادات حزبها إضافة لممثلين عن كتلة القوى الجديدة.
وأكدت أن رئيس الوساطة الأفريقية بحث معهم تشكيل حكومة الوفاق الوطني المرتقبة وضرورة أن تتسم بالكفأة والتنوع وتمثيل كافة شرائح المجتمع "الشباب والمرأة".
وأشارت ميادة إلى أن اللقاء ناقش خطوة توقيع الحزب على وثيقة الحوار، الأسباب والدوافع ورؤية الحزب للمرحلة القادمة وكيفية التنسيق مع القوى خارج الجوار والحركات ودور الحزب في ملف التفاوض، فضلا عن بحث دور المرأة في المرحلة القادمة.
وبحسب رئيسة الحزب الديمقراطي الليبرالي فإن امبيكي أشار إلى دور الحزب في الحراك الوطني، موضحا أن لديه "فكرة مختلفة".
وتشير "سودان تربيون" إلى أن امبيكي سيلتقي الرئيس عمر البشير والنائب الأول، رئيس الوزراء بكري حسن صالح، فضلا عن لقاء رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي وآلية الحوار الوطني.
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