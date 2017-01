امريكا دنا وفاقها (1-3)

بقلم : مصطفى عبد العزيز البطل

(1)

لم يكن خافيا، او عصيّا على الفهم، وجود مسارات متعددة لحوار سوداني امريكي خلال العامين الماضيين. ولكن الذين تنبهوا للتسارع في وتيرة ذلك الحوار خلال العام الماضي تحديدا كانوا قلة. ومع اضطراد الوتيرة بدأت مؤشرات التقارب السوداني الامريكي تتبلور وتأخذ شكلها الجدي، فتناثر اللغط وتكاثر في الدوائر الدبلوماسية والصحافية بشأن خارطة طريق جرى الاتفاق عليها بين ممثلي الحكومتين. ولكن اطراف ذلك الاتفاق تحفظت وتكتمت على مضمونات الخريطة وهويتها.

خلال ذات الفترة الزمنية تكاثفت زيارات الوفود الامريكية للخرطوم في العلن وفي السر. من ذلك رحلات متعددة للمبعوث الخاص للسلام في السودان دونالد بوث ورحلات لأعضاء سابقين في الكونغرس. كذلك هبط مطار الخرطوم وفد ضم عددا من الدبلوماسيين الذين عملوا في السودان في أزمان مختلفة وعلى رأس هؤلاء السفير السابق تيموثي كارني، آخر سفير امريكي كامل قدم اوراق اعتماده في القصر الجمهوري، والسفيرة ماري ييتس التي كانت على رأس السفارة الامريكية في الخرطوم حتى العام 2011. وبدا واضحا ان هذه الوفود تقود حراكا واسعا لاعادة ترتيب العلاقات بين البلدين.

(2)

كذلك كانت هناك صحف أمريكية تنقر على أوتار أنباء قديمة، كأنها تتعمد ان تعيدها الى الأذهان، فتكرر الاشارة الى ملفات التعاون الأمني والاستخباري الذي ظل قائما بين البلدين لسنوات طوال. ثم الى تقارير وزارة الخارجية الامريكية السنوية في مجال استعراض الجهود الدولية لمكافحة الارهاب، والتي ظلت تؤكد وتثمّن تعاون السودان الوثيق لأربعة عشر عاما متتالية.

في قلب هذه الأجواء بدأت ظاهرة البيانات الامريكية غير المعهودة التي تشيد بحكومة السودان وتستخدم لغة ايجابية عالية في وصف خطوات او سياسات معينة. ومن ذلك البيان الامريكي في تقريظ الحكومة عند توقيعها خارطة الطريق التي اقترحتها الوساطة الافريقية. ثم بيان الاشادة باعلان الحكومة قرار وقف اطلاق النار من جانبها، الذي ألحقته ببيان آخر يعبر عن ارتياح واشنطن الشديد لتعاون السودان المخلص في مضمار مكافحة الارهاب، دون ان تكون هناك مناسبة او سبب ظاهري مفهوم لاصدار مثل ذلك البيان. وكان واضحا ان الجهات التي تصنع وتصدر هذه البيانات انما تتوجه بإشاراتها الى الداخل الامريكي لا المحيط السوداني، وذلك بغرض تحييد مراكز معينة مشاركة في اتخاذ القرار، تخصيصاً شركاء وزارة الخارجية في البيت الابيض او الكونغرس.

(3)

ولكن البيان الامريكي الحاسم الذي فاجأ الرهط، من غير المتنبهين للخطى المتسارعة، فكان ذلك الذي حذرت فيه واشنطن حكومة سلفا كير من إيواء عناصر المعارضة السودانية من متمردي الحركات الدارفورية وطالبتها بتجريد هذه الفئات من اسلحتها وطردها من اراضي الجنوب او ايداعها بإشراف الامم المتحدة في معسكرات اللجوء.

وفي ذروة هذه المواقف المتلاحقة صدر مقال المبعوث دونالد بوث الذي نكل فيه بالمتمرد عبد الواحد محمد نور، رئيس جبهة تحرير السودان، تنكيلا شديدا، ونعته بأنه المعيق الاول للسلام في دارفور.

وتواصل الحراك الأمريكي فانعقد في سبتمبر الماضي بمدينة نيويورك مؤتمر للمصارف ذات الصلة بالتعاملات السودانية، ثم تبعه مؤتمر آخر في لندن الشهر الماضي بغرض تسليط الاضواء على نظام التراخيص والمصاعب المحيطة بنظام المقاطعة . وكان المؤتمران بمبادرة وتنظيم وتمويل من وزارتي الخارجية والخزانة الامريكية، وتبلورت فيهما خطة رفع العقوبات. وكانت التغطية الاعلامية لهذين المؤتمرين باهتة جدا وربما شبه منعدمة. وعندما عاد محافظ بنك السودان السابق الذي حضر المؤتمرين الى الخرطوم ولمّح الى اقتراب ساعة القرار الامريكي انطلقت جموع المعارضين ورسامي الكاريكاتير تسخر منه وتستهزئ به ومن (احلام زلوط)!

(4)

بيان وزارة الخارجية الامريكية الذي صدر اول أمس تحدث عن ما أسماه (خطة شاملة). وتتكون هذه الخطة من خمسة عناصر هي: العمليات العسكرية الهجومية للحكومة السودانية، تحسين الأوضاع الإنسانية، إنها دور السودان السالب في جنوبي السودان، محاربة الارهاب، وانهاء التهديد الذي يمثله جيش الرب. وبعد ايراد هذه العناصر الخمسة خلص البيان الى التقويم الامريكي للموقف السوداني فسطر بلغة انجليزية ناصعة:

Since then, Sudan has met our benchmarks and made significant progress toward these goals, as well as new commitments

إذن الولايات المتحدة راضية كل الرضا وعلى قناعة مطلقة بأن حكومتنا السنية (أوفت بالتزاماتها وفقا للمعايير الامريكية، وأحرزت تقدما متميزا نحو تحقيق الاهداف الاخرى) وتنتظر المزيد، كما تقول الترجمة. هذه هي الزبدة بالنسبة للطرف الامريكي. نقطة. سطر جديد!

(4)

عظيم. وأين المعارضة من كل هذا؟ التعاون بين السودان والولايات المتحدة خلال فترة تنفيذ تلك الخطوات كان كبيرا، أكبر بكثير مما ادركته او حتى تصورته قوى المعارضة. بدليل انتفاء الأجواء التصادمية التي كانت سائدة قبيل تلك الفترة بين الخرطوم وواشنطن واستبدالها بتحرك تعمدت الجهتين عدم تسليط الاضواء عليه، تحريا للحكمة الشعبية (داري على شمعتك تقيد).

كان بادياً للعيان ان أجواء الثقة باتت اكثر توافرا، وذلك في مقابل يأس بدا ظاهرا لدى الطرف الامريكي تجاه قوى المعارضة السودانية وفصائلها، فهل ياترى اعترت قوى المعارضة، على الضفة الاخرى، حالة يأس موازي تجاه الموقف الامريكي؟!

(نواصل)