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انتحار ضابطين يابانيين بعد عودتهما من مهمة بجنوب السودان

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طوكيو 19 مارس 2018 ـ انتحر ضابطان في قوات الدفاع اليابانية بعد عودتهما إلى الوطن من بعثة الأمم المتحدة لقوات حفظ السلام في جنوب السودان (يونميس) حسبما ذكرت حكومة اليابان الجمعة.

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جنود صينيين في بعثة (يونميس) .. ( أ ف ب)

ووفقا لصحيفة "جابان تايمز" الحكومية فإن هذا جاء ردا على سؤال طرحه توموكو آبي، وهو مشرع في مجلس النواب من الحزب الدستوري الديمقراطي الياباني.

ومع ذلك قالت الحكومة اليابانية في بيان إن وفاة الضباطين ليست لديها علاقة بعملهما السابق في جنوب السودان.

في مارس من العام الماضي قررت اليابان إنهاء مهمتها لحفظ السلام في جنوب السودان الذي ينزلق في حرب أهلية.

ويمنع دستور اليابان استخدام القوة في تسوية النزاعات الدولية، لكن الحكومة أعادت تفسير الدستور ذاته للسماح لقواته بتطبيق القوة في بعض المواقف.

ويتواجد حاليا أكثر من 12000 من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب السودان والذين غالباً ما يتم انتقادهم لفشلهم في حماية المدنيين.

يشار الى أن جنوب السودان ينزلق في حرب أهلية بين القوات الموالية للرئيس سلفا كير والمتمردين المتحالفين مع نائب الرئيس السابق رياك مشار.

وقُتل عشرات الآلاف من الأشخاص ونزح الملايين من البلاد منذ ديسمبر 2013.



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