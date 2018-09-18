انتقادات لتجاهل سلطات ولاية كسلا مكافحة حمى (الشيكونغونيا)

الخرطوم 18 سبتمبر 2018- نددت الجبهة الشعبية المتحدة في شرق السودان بانصراف السلطات الحكومية عن احتواء الحميات التي ضربت أجزاء واسعة من ولاية كسلا منذ أكثر من أسبوعين.
- صورة بثها ناشطون لمرضى بحمى قالوا إنها مجهولة في كسلا
وأقرت وزارة الصحة السودانية، في وقت سابق بأن الحمى المنتشرة بولاية كسلا هي حمى (الشيكونغونيا) التي تنقلها بعوضة الـ (أيديس ـ Aedes) وكشفت أن حالات الإصابة بلغت 6.250 حالة بدون تسجيل وفيات.
وكان ناشطون قد طالبوا السلطات الحكومية بالإعلان عن المرض وتحوله إلى وباء وأظهرت صوراً لهم على مواقع التواصل الاجتماعي مرضى في مراكز صحية بأحياء (بانت) و(الحلنقة) وهم يتلقون العلاج بالمحاليل الوريدية تحت ظلال الاشجار.
وقالت رئيس الجبهة الشعبية المتحدة زينب كباشي عيسى في بيان الثلاثاء، إن السلطات الرسمية اضطرت تحت ضغط "الاعلام الحر" للاعتراف بطبيعة الحمى بعد تجاهلها لأيام طويلة.
وانتقدت تعمد مسؤولي الولاية التلكؤ في مكافحة الحمى باستخدام طائرات لرش البعوض الناقل للمرض كسبيل أوحد للحد من تفشيه ومكافحة العنصر الناقل.
وأضافت "نؤكد أننا لن ندخر جهدا في سبيل تصعيد هذا الامر للمنظمات الصحية والوقائية العالمية لإعلان كسلا منطقة موبوءة حتى يتم إنقاذ أرواح اطفالنا وشيوخنا وفق الإجراءات الوقائية المعروفة والمتبعة مع مثل هذا المرض".
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