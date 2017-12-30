انتهاء التصويت لانتخابات نقابة المحامين وترقب النتيجة خلال ساعات

الخرطوم 30 ديسمبر 2017- تترقب الأنظار خلال ساعات الإعلان عن نتيجة انتخابات نقابة المحامين السودانيين التي يحتدم فيها التنافس بين قائمتي الحكومة وقوى المعارضة، وأغلقت اللجنة القضائية المشرفة على العملية باب التصويت في العاشرة مساء السبت، وبدأت على الفور عمليات الفرز.

علي قيلوب مرشح المعارضة لمنصب النقيب ..صورة من صفحة المحامية سامية الهاشمي على (فيس بوك)

وضاقت القاعة المخصصة لإجازة خطاب الدورة والميزانية على سعتها بآلاف المحامين الذين توافدوا من العاصمة والولايات بعد يوم من تأجيل العملية الانتخابية لتعذر اكتمال النصاب.

وبرغم بدء بعض المراكز التصويت في وقت متأخر من ظهر السبت الا أن اللجنة المشرفة على الانتخابات انهت التصويت في العاشرة مساء وبدأت على الفور عمليات الفرز في 12 مركز اقتراع.

وكانت اللجنة القضائية العليا لانتخابات المحامين نشرت الكشوفات النهائية للمرشحين لعضوية المكتب التنفيذي والنقيب.

وتضمن الكشف النهائي قائمتي تحالف المحامين (معارضة) وقائمة القوى الوطنية (الحزب الحاكم وحلفاءه)، و17 آخرين مستقلين، كما ترشح 8 محامين لمنصب النقيب.

وينتظر أن يتم الإعلان عن النتيجة في الثامنة من صباح الأحد ، خلال مؤتمر صحفي يعقد برئاسة الجهاز القضائي.

وشهدت الجلسة الصباحية المخصصة لإجازة خطاب الدورة والميزانية توترا بالغا بعد اعلان المنصة اغلاق باب النقاش دون اتاحة أي فرصة للمناقشة، حيث اعترض محامو التحالف المعارض على الخطوة، لكن منسوبو القائمة المحسوبة على المؤتمر الوطني قابلوا القرار بالتكبير والهتاف.

وأظهر مقطع فيديو بث على وسائل التواصل الاجتماعي محاولة أحد محامي التحالف الاعتراض أمام المنصة على طريقة الإجازة لكن أشخاصا بزي مدني منعوه باستخدام القوة وأبعدوه عن المكان.

وانتقد مرشح تحالف المعارضة لمنصب النقيب المحاميين، علي قيلوب جلوس مرشح الوطني في المنصة عند تلاوة الخطاب والموازنة واعتبره تجاوزا لقانون الانتخابات.

ووصف قيلوب في تصريح صحفي الجمعية العمومية بالمهزلة، وأضاف " والأدهى انها تتكرر في كل دورة".

وتابع " الجمعية استفزت الحضور من العضوية بقفل باب النقاش دون اقتراع او مناقشة".

ورصدت (سودان تربيون) استمرار حالة عدم الرضا وسط منسوبي المؤتمر الوطني حيال القائمة المرشحة للتنافس في الانتخابات برغم تأكيد قيادات الحزب احتواء الخلاف.

وأكد محامون بالحزب صاحب الأغلبية الحاكمة على رأسهم اخلاص السر مقاطعة التصويت اعتراضا على القائمة التي وضعت عثمان محمد الشريف مرشحا لمنصب النقيب.