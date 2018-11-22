انخفاض طفيف للتضخم في السودان خلال أكتوبر

الخرطوم 22 نوفمبر 2018 ـ انخفضت معدلات التضخم في السودان بشكل طفيف خلال أكتوبر الماضي لأول مرة منذ حلول هذا العام، وسجلت المعدلات نسبة 68.44% للشهر الماضي مقارنة بـ 68.64% عن شهر سبتمبر.
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ومنذ مطلع هذا العام، سجلت معدلات التضخم أرقاما قياسية، إذ ارتفعت في يناير إلى 52,37%، مقارنة بـ 25.15% في ديسمبر 2017. وفي فبراير بلغ 54.34%، وفي مارس 55.60% ثم ارتفع الى 57.65% في أبريل.
وقفز معدل التضخم في البلاد إلى 60.93% في مايو ثم ارتفع إلى 63.86% في يونيو، كما سجل في شهر يوليو 63.94%، وفي أغسطس بلغ 66.82% مرتفعا بنحو 3% عن يوليو.
وقال بيان صحفي للجهاز المركزي للإحصاء يوم الخميس إن التضخم في البلاد سجل انخفاضا طفيفا بلغت نسبته 68.44% في شهر أكتوبر مقارنة بـ 68.64% في سبتمبر.
وبحسب البيان فإن ولاية البحر الأحمر سجلت أعلى معدل للتضخم وأدناه في ولايتي الخرطوم وشمال كردفان.
وعزا الجهاز الانخفاض لمعدل التغير الشهري الذي بدأ في الانخفاض منذ شهر أغسطس بسبب انخفاض مجموعة الأغذية والمشروبات التي انخفضت بنسبة (0.67-).
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