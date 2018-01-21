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انسحاب نواب الأطباء الاختصاصيين من الخدمة بمشافي ولاية الجزيرة

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الخرطوم 21 يناير 2018 ـ أعلن نواب الأطباء الاختصاصيين في ولاية الجزيرة بأواسط السودان، الأحد، الانسحاب من أداء الخدمة بالمستشفيات، اعتبارا من يوم الإثنين، احتجاجا على مستحقات مالية أوقفتها وزارة الصحة الولايئة.

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اجتماع الجمعية العمومية للجنة أطباء السودان المركزية في "ميس" أطباء مستشفى الخرطوم ـ الخميس 20 أكتوبر 2016

وشمل الإنسحاب النواب الاختصاصيين بجميع تخصصات الجراحة، الباطنية، الأطفال، النساء والتوليد، الأنف والأذن والحنجرة، التخدير، العظام، الجلدية المسالك البولية، الجراحة الأطفال، مركز أمراض القلب، جراحة التجميل، جراحة المخ والأعصاب، وطب وجراحة العيون والأورام، وذلك بكل المراكز التدريبة بود مدني، الحصاحيصا، المناقل ورفاعة.

وقالت لجنة أطباء نواب ولاية الجزيرة إن بوادر نجاح قرار الإنسحاب ظهر بالفعل قبل تنفيذ القرار فعليا يوم الإثنين بالإلتفاف الكبير حول المذكرة التي رفعت الأحد الى مجلس التخصصات الطبية ومدراء المستشفيات.

ونصحت الأطباء بالإلتزام بقرار الإنسحاب من المستشفيات و"عدم الإهتمام بالأصوات التي ستظهر في الأيام القادمة لتثبط الهمم".

وأكدت اللجنة في بيان تلقته "سودان تربيون" أن الأزمة افتعلتها وزارة الصحة ما يوضح "الخلل الكبير في النظام الصحي".

وتابعت "هذة الخطوة التي أقدمت عليها وزارة الصحة تعني أن الوزارة في الأساس لا تهتم بحياة المرضى لأن النواب هم العصب الحي في المستشفيات".

واشترطت اللجنة للعودة إلى الخدمة إزالة القرار رقم "8" الصادر من مدير عام وزارة الصحة الولائية يوم الخميس الماضي والقاضي بإيقاف مستحقات نواب الاختصاصيين المالية.

وطلبت اللجنة أيضا صرف نسبة الكشف الموحد للنواب كاملة بأثر رجعي وبصورة دائمة، وزيادة نسبة حافز المستشفيات الثابت والنبوتجيات والإعاشة بما يتوافق مع الوضع الإقتصادي الراهن وغلاء المعيشة.

كما دعت لزيادة نسب العمليات بعد إرتفاع رسوم العمليات على حسب ما جاء في منشور المجلس التشريعي؛ وتحديد نسبة ثابتة للنواب وصرفها شهريا بصورة دائمة، وأن يتم صرف حافز النواب في فترة لا تتعدى إسبوع من بداية كل شهر.

وشددت أنه في حال عدم المقدرة على الايفاء بالمطالب سابقة الذكر، طالبت اللجنة بإعادة استيعاب النواب في مراكز تدريبية أخرى.



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