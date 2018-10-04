انشقاق برلماني بجنوب السودان عن فصيل تعبان دينق

جوبا/ الخرطوم 4 أكتوبر 2018 ـ هرب عضو في برلمان جنوب السودان محسوب على مجموعة النائب الأول للرئيس تعبان دينق، من جوبا بعد اعتزام السلطات اعتقاله بتهمة نشاط مناوئ لاتفاقية السلام.
- عضو البرلمان في جنوب السودان أيي أيي أكول
وبحسب مصدر عليم لـ "سودان تربيون" فإن عضو البرلمان القومي أيي أيي أكول إنشق عن فصيل تعبان دينق بعد خلافات حادة ضربت مجموعته بسبب اتفاقية السلام الموقعة بين حكومة جوبا والمعارضة في إديس أبابا الشهر الماضي.
وأكول هو قيادي سابق في الحركة الشعبية المعارضة بقيادة ريك مشار قبل انشقاقه وانضمامة لتعبان دينق الذي حل محل مشار نائبا أول للرئيس بعد أحداث عام 2016.
وبحسب المصدر فإن العضو البرلماني هرب من جوبا بعد انكشاف نواياه بقيادة عمل تخريبي ضد الاتفاقية وتجنيد مجموعات جديدة لقيادة عمل مسلح في البلاد بتعاون مع قيادات نافذة في جنوب السودان.
وقال "هذا هو السبب الذي جعل السلطات الأمنية تشرع في اعتقاله إلا أنه هرب من جوبا ليلا".
وكانت تقارير قد أفادت في وقت سابق بأن النائب الأول للرئيس تعبان دينق قد تقدم بطلب لجوء في الولايات المتحدة الأميركية وهو ما نفته رئاسة الجمهورية في جوبا لاحقا.
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