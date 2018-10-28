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انضمام نقابيين وضباط سابقين للحركة الوطنية بجنوب السودان

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الخرطوم 28 أكتوبر 2018 ـ أعلن أكثر من 80 من قيادات منظمات المجتمع المدني وضباط وضباط صف سابقون في الجيش والشرطة انضمامهم، الأحد، للحركة الوطنية بجنوب السودان تحت قيادة كاستيلو قرنق.

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انضمام 32 من قيادات النقابات والضباط وضباط الصف السابقين للحركة الوطنية بجنوب السودان ـ الخرطوم 28 أكتوبر 2018

وأكد بيان للحركة تلقته "سودان تربيون" إنضمام 83 من قيادات العمل النقابي وعسكريون سابقون عملوا في الجيش والشرطة.

وقال النقابي عبد الرحيم دانيال البينو "نحن كقيادات سياسية وعسكرية ونقابية ومنظمات مجتمع مدني نعلن انضمامنا للحركة الوطنية بقيادة كاستيلو والمضي قدما في ركب السلام وإعادة الاستقرار بجنوب السودان تحت لواء القيادة الرشيدة".

من جانبه أوضح جون كوستا إلاريو أن انضمامهم للحركة الوطنية يؤكد سعيهم لأرساء دعائم السلام والاستقرار بالبلاد.

وأكد المسؤول الأعلامي بالحركة الوطنية استيفن لوال أن انضمام القيادات نيعد اضافة مقدرة للحركة ويدعم تنفيذ اتفاقية السلام.

وتابع قائلا: "وإذ نرحب بأخوتنا في ركب السلام نتعهد بالمضي قدما لتحقيق السلام وبناء ما دمرته الحرب".



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