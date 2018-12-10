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انطلاق اجتماعات وزارية بين السودان وروسيا بموسكو

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الخرطوم 10 ديسمبر 2018 ـ انطلقت، الإثنين، بالعاصمة الروسية موسكو اجتماعات الدورة السادسة للجنة الوزارية السودانية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي على مستوى الخبراء.

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مراسم توقيع بروتكولات التعاون بين السودان وروسيا ـ موسكو 7 ديسمبر 2016

يترأس الوفد الفني من الجانب السوداني عبد الجبار عثمان وكيل وزارة النفط والغاز والمعادن/ قطاع المعادن، بالإضافة إلى ممثلي وزارة النفط والغاز والمعادن.

ويضم وفد السودان عددا من الوزارات الأخرى، فضلاً عن ممثلي شركات القطاع الخاص العاملة في مختلفة المجالات.

ومن المقرر أن يناقش الخبراء مسودة برتوكول الدورة السادسة للجنة الوزارية والذي يتناول التعاون في مجالات النفط والتعدين والمجال التجاري والصناعي والزراعي والثقافي والسياحي.

وستختتم أعمال اللجنة باجتماع على المستوى الوزاري يوم الأربعاء ويترأس فيه الجانب السوداني أزهري عبد القادر وزير النفط والغاز والمعادن والجانب الروسي كابيلكين وزير الموارد الطبيعية والبيئة.

إلى ذلك تنظم السفارة السودانية بموسكو على هامش اجتماعات اللجنة مائدة مستديرة تناقش فرص الاستثمار الزراعي بالسودان بمشاركة عدد من المختصين والشركات السودانية والروسية العاملة في المجال الزراعي.

يذكر أن اللجنة الوزارية السودانية الروسية تم تشكيلها في العام 2012 وتعقد اجتماعاتها في ديسمبر من كل عام بالتناوب بين الخرطوم وموسكو.



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