انطلاق مؤتمر للحدود بين السودان وتشاد الثلاثاء

الجنينة 20 أبريل 2018 ـ أعلن مسؤول سوداني، الجمعة، انطلاق مؤتمر للحدود بين السودان وتشاد بحضور رئيسي البلدين يوم الثلاثاء القادم بعد تأجيل هذا المؤتمر مرتين.

الرئيسان البشير وديبي أمام فاتحة جلسات مؤتمر الحوار السبت 10أكتوبر 2015 (سونا)

وكان ينتظر إنعقاد المؤتمر الذي يضم الولايات الحدودية بين السودان وتشاد في فبراير الماضي بمدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور، ثم تأجل إلى ما بعد الأسبوع الثالث من مارس، لكنه أيضا تأجل.

وقال عضو اللجنة العليا للمؤتمر عيسى آدم للمركز السوداني للخدمات الصحفية، الجمعة، إن المؤتمر سيُعقد بمدينة الجنينة يومي 24 و25 أبريل الحالي.

وأشار آدم إلى أن المؤتمر سيُناقش القضايا الأمنية والإقتصادية والثقافية بين البلدين، مؤكداً أن الولاية أكملت ترتيباتها لعقد المؤتمر واستقبال الرئيسين السوداني والتشادي، عمر البشير وإدريس ديبي.

وشهدت العلاقات بين السودان وتشاد تقاربا أمنيا بعد التوقيع على بروتوكول تأمين الحدود عام 2010، والذي نص على وقف أي دعم لحركات التمرد، وتشكيل قوات مشتركة لتأمين الحدود.

ونشرت القوات المشتركة على حدود البلدين في العام 2011. ويتم تبادل قيادة القوات المشتركة كل ستة أشهر من مقر هذه القوات بمدينة الجنينة في ولاية غرب دارفور.