انعقاد اجتماعات التشاور السياسي بين السودان والسويد

الخرطوم 5 مارس 2018- التأمت بالخرطوم الإثنين اجتماعات الدورة الثالثة للجنة التشاور السياسي بين السودان والسويد.

عطا المنان بخيت التقى الوفد السويسري برئاسة سيرج رومين الاثنين 5 مارس 2018

ورأس الاجتماع كل من مدير عام الشؤون الأوروبية والأميركية بوزارة الخارجية السودانية محمد عيسى ايدام، ومديرة الإدارة الأفريقية بوزارة الخارجية السويدية السفيرة هيلينا ريتز.

وقال المتحدث باسم الخارجية السودانية قريب الله الخضر في تصريح الإثنين، ان الاجتماعات ناقشت العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، خاصة فيما يلي الجوانب الاقتصادية والبنكية علاوة على الخطة التنموية السويدية للسودان خلال الأعوام الخمس القادمة، والمجالات التي تستهدفها بالإضافة إلى طرق تنفيذها فضلا عن مناقشة مجريات السلام في السودان، وأوضاع اليوناميد وذلك بحكم عضوية السويد في مجلس الأمن.

وسيلتقي الوفد السويدي بوزير التعاون الدولي إدريس سليمان لمناقشة استراتيجية السويد التنموية تجاه السودان، وأمن الجانبان على التعاون والتنسيق المشترك في كافة مجالات التعاون الثنائية وفي المحافل الدولية.

إلى ذلك التقى وزير الدولة بوزارة الخارجية، عطا المنان بخيت، الإثنين بوفد وزارة الخارجية السويسري الزائر، برئاسة د. سيرج رومين، رئيس استشاري سياسة السلام بوزارة الخارجية.

وقدم الوزير شرحاً مفصلاً حول الأوضاع الراهنة في السودان بالتركيز على دارفور، النيل الأزرق وجنوب كردفان.

ودعا المجتمع الدولي والحكومة السويسرية إلى التوسع في العمل التنموي في البلاد لدعم السلام والاستقرار.

وقال بخيت إن بلاده تحارب الهجرة غير الشرعية والظواهر المتعلقة بها بإمكانياته المنفردة، وحث المجتمع الدولي على تقديم العون له في هذا الأمر.