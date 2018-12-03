انعقاد اجتماعات التشاور السياسي بين السودان والهند في نيودلهي

الخرطوم 3 ديسمبر 2018- التأمت في العاصمة نيودلهي الاثنين لجنة التشاور السياسي بين السودان والهند في دورتها الثامنة وتوجت بالاتفاق على التنسيق وتبادل الدعم في المحافل الدولية، وكافة القضايا محل الاهتمام المشترك.
- مقر وزارة الخارجية السودانية
وناقش اجتماع اللجنة وفقا لتصريح المتحدث باسم الخارجية السودانية بابكر الصديق التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، وتفعيل وتنشيط التجارة والاستثمار بين القطاعين العام والخاص في البلدين، وتبادل الزيارات بين قيادتي البلدين كما تم الاتفاق على تبادل الخبرات والتدريب ونقل التكنولوجيا والمعارف، بما يساعد في دفع وتطوير العلاقات الثنائية.
وتقرر وفقا للمتحدث انعقاد الدورة التاسعة من الحوار الثنائي بالخرطوم خلال ديسمبر ٢٠١٩م، على أن يكون موعد انعقاد اللجنة الوزارية المشتركة برئاسة وزيري خارجية البلدين في النصف الثاني من العام المقبل بالخرطوم.
ورأس وفد السودان الى هذه المشاورات المدير العام للشؤون الآسيوية بوزارة الخارجية محمود فضل عبد الرسول والعربية فيما ترأس الجانب الهندي بالا باسكار الوكيل المشترك لغرب آسيا وشمال أفريقيا.
أخر الآراءمن يشترط علي من ؟ 2018-12-03 16:14:55 بقلم : محمد عتيق هذا الباب "خارج المتاهة" - وفي جزء منه - يفترض أن معظم تصرفات وأقوال هذا النظام وحزبه عبارة عن بالونات يقوم بقذفها في الساحة ليتلهى بها الأحزاب وأغلب الكتاب الصحفيين لينعم هو بالهدوء فيمضي مثابراً في (...)
بومة الاستبداد لا تنجب حمامة سلام 2018-12-02 17:13:27 بقلم : عمر الدقير ما فتىء قادة نظام "الإنقاذ" - خلال زياراتهم لولايات دارفور - يرددون أنها تخلّصت من شيطان الحرب وأصبحت تنعم بالسلام، وكأنّ هناك تعريفاً جديداً للسلام يفيد بوجوده في معسكرات اللجوء والنزوح وتحت ظلال سيوف (...)
الصَّادق المهدي.. تجلِّيات زعيم طائفي (11) 2018-12-01 17:22:36 الدكتور عمر مصطفى شركيان shurkiano@yahoo.co.uk خلاصة لا ريب في أنَّ الجمهوريَّة أيَّة جمهوريَّة سرعان ما تنحرف نحو الطغيان، وذلك لأنَّ عامة الشَّعب يلقون بثقلهم الكمِّي لمساندة الدهماوي، أي المهيِّج أو الخطيب (...)
المزيد