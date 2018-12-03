انعقاد اجتماعات التشاور السياسي بين السودان والهند في نيودلهي

الخرطوم 3 ديسمبر 2018- التأمت في العاصمة نيودلهي الاثنين لجنة التشاور السياسي بين السودان والهند في دورتها الثامنة وتوجت بالاتفاق على التنسيق وتبادل الدعم في المحافل الدولية، وكافة القضايا محل الاهتمام المشترك.

مقر وزارة الخارجية السودانية

وناقش اجتماع اللجنة وفقا لتصريح المتحدث باسم الخارجية السودانية بابكر الصديق التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، وتفعيل وتنشيط التجارة والاستثمار بين القطاعين العام والخاص في البلدين، وتبادل الزيارات بين قيادتي البلدين كما تم الاتفاق على تبادل الخبرات والتدريب ونقل التكنولوجيا والمعارف، بما يساعد في دفع وتطوير العلاقات الثنائية.

وتقرر وفقا للمتحدث انعقاد الدورة التاسعة من الحوار الثنائي بالخرطوم خلال ديسمبر ٢٠١٩م، على أن يكون موعد انعقاد اللجنة الوزارية المشتركة برئاسة وزيري خارجية البلدين في النصف الثاني من العام المقبل بالخرطوم.

ورأس وفد السودان الى هذه المشاورات المدير العام للشؤون الآسيوية بوزارة الخارجية محمود فضل عبد الرسول والعربية فيما ترأس الجانب الهندي بالا باسكار الوكيل المشترك لغرب آسيا وشمال أفريقيا.