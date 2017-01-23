انعقاد لجنة التشاور السياسي بين السودان وإيطاليا بالخرطوم

الخرطوم 23 يناير 2017 ـ انعقدت في العاصمة السودانية الخرطوم، يوم الإثنين، اجتماعات لجنة التشاور السياسي بين السودان وايطاليا.

قريب الله خضر المتحدث بإسم وزارة الخارجية السودانية

وبحثت الاجتماعات القضايا والأزمات الإقليمية بالتركيز على تطورات الأوضاع بجنوب السودان والأوضاع في كل من ليبيا والصومال.

وبحسب تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية قريب الله خضر؛ تلقته (سودان تربيون)، فإن موضوعات الحوار شملت سير العلاقات الثنائية في مجالاتها السياسية والإقتصادية والتعاون في المجال الصحي والإنساني ومجال البيئة والمجال الثقافي والتعليمي.

كما بحثت الاجتماعات الدعم المتبادل في المنظمات الدولية، مضيفا "حيث دعم السودان ترشح إيطاليا لنيل مقعد غير دائم بمجلس الأمن في دورته الراهنة".

وأوضح قريب الله أن الجانب السوداني قدم شرحا مستفيضا للجانب الإيطالي بشأن التطورات التي يشهدها السودان وفي مقدمتها القرار الأميركي الأخير الخاص برفع العقوبات، إضافة إلى أطر تنفيذ توصيات الحوار الوطني وجهود تشكيل حكومة جديدة فضلا عن مسارات تحقيق السلام.

وطبقا لتصريح المتحدث باسم الخارجية فإن الجانب الإيطالي قدم شرحا بشأن تطورات الأوضاع الداخلية.

وأضاف "الجانبان ناقشا كذلك القضايا والأزمات الإقليمية بالتركيز على تطورات الأوضاع بجنوب السودان والأوضاع في كل من ليبيا والصومال".

وترأس الجانب السوداني في جلسة المباحثات السفير محمود حسن الأمين مدير عام العلاقات الثنائية والإقليمية؛ بينما ترأس الجانب الإيطالي مدير عام إدارة أفريقيا جنوب الصحراء روفائيل دي لوكيو.