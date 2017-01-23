 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الاثنين 23 كانون الثاني (يناير) 2017

انعقاد لجنة التشاور السياسي بين السودان وإيطاليا بالخرطوم

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 23 يناير 2017 ـ انعقدت في العاصمة السودانية الخرطوم، يوم الإثنين، اجتماعات لجنة التشاور السياسي بين السودان وايطاليا.

JPEG - 19.3 كيلوبايت
قريب الله خضر المتحدث بإسم وزارة الخارجية السودانية

وبحثت الاجتماعات القضايا والأزمات الإقليمية بالتركيز على تطورات الأوضاع بجنوب السودان والأوضاع في كل من ليبيا والصومال.

وبحسب تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية قريب الله خضر؛ تلقته (سودان تربيون)، فإن موضوعات الحوار شملت سير العلاقات الثنائية في مجالاتها السياسية والإقتصادية والتعاون في المجال الصحي والإنساني ومجال البيئة والمجال الثقافي والتعليمي.

كما بحثت الاجتماعات الدعم المتبادل في المنظمات الدولية، مضيفا "حيث دعم السودان ترشح إيطاليا لنيل مقعد غير دائم بمجلس الأمن في دورته الراهنة".

وأوضح قريب الله أن الجانب السوداني قدم شرحا مستفيضا للجانب الإيطالي بشأن التطورات التي يشهدها السودان وفي مقدمتها القرار الأميركي الأخير الخاص برفع العقوبات، إضافة إلى أطر تنفيذ توصيات الحوار الوطني وجهود تشكيل حكومة جديدة فضلا عن مسارات تحقيق السلام.

وطبقا لتصريح المتحدث باسم الخارجية فإن الجانب الإيطالي قدم شرحا بشأن تطورات الأوضاع الداخلية.

وأضاف "الجانبان ناقشا كذلك القضايا والأزمات الإقليمية بالتركيز على تطورات الأوضاع بجنوب السودان والأوضاع في كل من ليبيا والصومال".

وترأس الجانب السوداني في جلسة المباحثات السفير محمود حسن الأمين مدير عام العلاقات الثنائية والإقليمية؛ بينما ترأس الجانب الإيطالي مدير عام إدارة أفريقيا جنوب الصحراء روفائيل دي لوكيو.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

امريكا دنا وفاقها (3) 2017-01-22 05:44:42 بقلم : مصطفى عبد العزيز البطل mustafabatal@msn.com (1) في حوار مع صحيفة (اليوم التالي)، الاسبوع الماضي، جاء على لسان وزير الخارجية السابق الاستاذ على كرتي عبارة لافتة للنظر. قال هذا الحبيب يصف ردود افعال بعض الجهات (...)

أمريكا دنا وفاقها(2-3) 2017-01-19 14:43:50 مصطفى عبد العزيز البطل mustafabatal@msn.com (1) مضت واشنطن قدما في خطتها باتجاه إصحاح العلاقات مع حكومة الخرطوم دون ان تأبه بضجيج العصيان المدني الذي تكالبت عليه وتعلقت بأهدابه تنظيمات المعارضة عند نهايات العام (...)

الكفاح المسلح والنضال المدني: هل يلتقيان؟ 2017-01-19 14:37:05 بقلم: د. الواثق كمير kameir@yahoo.com 1. أصدرت الحركة الشعبية-شمال بيانا، فى 17 يناير، عرضت فيه موقفها الرافض للمبادرة الأمريكية (التي اطلعت عليها كاملة) لنقل وتوزيع الإغاثة، والمطالبة بتضمين ستة شروط أخرى، بحسب خطاب (...)


المزيد

فيديو


أخر التحاليل

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)

تفكُّك الدَّولة السُّودانية: السِّيناريو الأكثر تَرجيحاً

2013-02-10 19:52:47 بقلم د. الواثق كمير kameir@yahoo.com مقدمة 1. تظل الأزمات السياسية المتلاحقة هي السمة الرئيس والمميِّزة للفترة الانتقالية منذ انطلاقها في يوليو 2005، في أعقاب إبرام اتفاقية السلام الشامل بين حكومة السودان ممثلة في حزب (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

السودان: إسكات المدافعات عن حقوق النساء 2016-03-31 20:23:10 اعتداءات جنسية وتهديدات من قبل قوات الأمن (نيروبي، 24 مارس/آذار 2016) – قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم إن قوات الأمن السودانية استخدمت العنف الجنسي والتهديد وأشكال أخرى من الانتهاكات لإسكات المدافعات عن (...)

المجموعة السودانية للديموقراطية أولاً في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 2016-02-19 21:45:54 يحتفل العالم في العشرين من فبراير من كل عام باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، وهو اليوم الذي خصصته الأمم المتحدة للفت الإنتباه لازمات التمييز والتهميش والإقصاء والحرمان والإستغلال بين وداخل الشعوب، وأهمية تحقيق العدالة (...)

بيان لحركة (الإصلاح الآن) حول تعرفة المياه 2016-02-19 21:41:21 سلطة المؤتمر الوطني، ووجبة اخري من رفع الدعم الذي اصبح لا يري بالعين المجردة بعد ان تخلت الدولة عن دورها الأساس في توفير الحياة الكريمة للمواطن المسحوق فما ان مرر البرلمان زيادة غاز الطبخ جبرا وليس اختيارا ، هاهم الان نواب (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2017 SudanTribune - All rights reserved.