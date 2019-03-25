انعقاد لجنة التشاور السياسي بين السودان وإيطاليا في روما الثلاثاء

الخرطوم 25 مارس 2019- تلتئم بالعاصمة الإيطالية الثلاثاء أعمال الدورة الثامنة للجنة التشاور السياسي بين الخرطوم وروما.

المتحدث باسم الخارجية السودانية بابكر الصديق

وأفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية بابكر الصديق في تصريح الاثنين أن الاجتماع ينعقد في سياق سعي الوزارة لتطوير العلاقات الثنائية مع الدول الأوربية.

وسيرأس وفد السودان المدير العام للشؤون الأوروبية الاميركية بالإنابة صديق محمد عبد الله.

وأضاف "ستناقش اللجنة كافة قضايا التعاون الثنائي بين البلدين، وتركز على الخطوات العملية لترقية العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، كما سيتبادل الطرفان تقديم تنوير عن التطورات الداخلية والإقليمية سعياً لتعميق الفهم المشترك للقضايا، والتنسيق المحكم".

وكانت وزارة الخارجية في الخرطوم استضافت نهاية الأسبوع الماضي الدورة الخامسة للجنة التشاور السياسي بين وزارتي الخارجية في السودان وأسبانيا على مستوى المدراء العامين المختصين في الوزارتين.

وأثنى الجانب الأسباني على الدور الإقليمي للسودان في الإقليم، وإنجاح اتفاقيات السلام في جنوب السودان وافريقيا الوسطى.

واتفق الجانبان على ترقية العلاقات الاقتصادية من خلال إقامة الملتقى الاقتصادي الإسباني في الخرطوم خلال سبتمبر القادم بمشاركة كبريات شركات القطاع الخاص في مجالات الزراعة والبني التحتية والطاقة والتصنيع الغذائي وغيرها من المجالات الأخرى.