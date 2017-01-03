اوتشا : عودة 2500 نازح إلى قراهم بشمال دارفور

الخرطوم 3 يناير 2017- قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان (اوتشا) إن حوالى 2500 شخص عادوا الى منطقة (كاعورة) والقرى المحيطة بها في محلية كبكابية بولاية شمال دارفور غربي البلاد.
- نازحون في معسكر قريضه بدارفور
ونقلت النشرة الدورية لـ (اوتشا) انه وفقا للنتائج الأولية لبعثة مشتركة " عاد حوالي 2500 شخص .."890" أسرة إلى تسع قرى، وتم الإبلاغ عن عدد قليل جدا من الأسر العائدة إلى سورتني" .
واوضحت النشرة التي تلقتها "سودان تربيون" الثلاثاء، أن بعثة مشتركة قامت في ديسمبر الماضي بالتحقق من العودة من قبل شركاء قطاع الانتعاش والعودة وإعادة الدمج ،ومفوضية العون الانساني بولاية شمال دارفور.
وأفادت "أوتشا" أن الاسباب الرئيسية للعودة إلى كاعورة والمناطق المحيطة بها يعود لعدم توفر مساعدات كافية في معسكرات النازحين التي كانوا يقيموا فيها،إضافة إلى التحسن الأمني في المنطقة بعد توقيع اتفاق بين الحكومة السودانية وأحد فصائل جيش تحرير السودان/ فصيل عبدالواحد.
وذكرت أن قادة المجتمع المحلي في كاعورة أكدوا عزمهم البقاء بشكل دائم في قراهم حال استقرار الوضع الأمني هناك، مشيرة الى أن فريق التقصي أوصي بارسال بعثة تقييم مشتركة بين الوكالات إلى المنطقة من اجل إجراء تقييم قطاعي متعمق، مردفة " وأوصي بالتوفير العاجل للوزام المنزلية الأساسية من المواد غير الغذائية".
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