(اوتشا) : 94 إصابة و6 وفيات بالكوليرا في ولاية النيل الأزرق السودانية

الخرطوم19 سبتمبر 2019 - أعلنت الأمم المتحدة، عن 6 وفيات، و94 إصابة بعدوى الكوليرا، في ولاية النيل الأزرق، جنوب شرقي السودان، حتى الثلاثاء الماضي.
- اسعاف مصابين بما يشتبه أنه كوليرا في قرية (الكروري) شمالي مدينة الروصيرص بولاية النيل الأزرق - إرشيف
وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للمنظمة الدولية،(اوتشا) في بيان تلقته "سودان تربيون"، "حتى الثلاثاء، أبلغت ولاية النيل الأزرق عن 94 حالة يشتبه في إصابتها بالكوليرا، وست حالات وفاة".
وأضاف، "معدل الوفيات الحالي بسبب الكوليرا في الولاية هو 6.4 بالمئة، ومع العلاج المناسب، يجب أن يظل المعدل أقل من 1 بالمئة".
والكوليرا عدوى حادة تسبب الإسهال، وقادرة على أن تودي بحياة المُصاب بها خلال ساعات إن تُرِكت من دون علاج، بحسب موقع منظمة الصحة العالمية.
وأوضح المكتب الأممي أن الشركاء الإنسانيين وفروا لحوالي 146 ألف شخص في الولاية إمكانية وصول أفضل إلى مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي.
ونوَّه إلى تخصيص صندوق السودان الإنساني 7.6 مليون دولار لمواجهة الكوليرا والفيضانات، ضمن صندوق الاحتياطي لحالات الطوارئ.
وأعلنت ولاية النيل الأزرق، الثلاثاء الماضي، دخول تسع حالات جديدة مصابة بالكوليرا لعنابر العزل الطبي، ليرتفع عدد الإصابات إلى 94.
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