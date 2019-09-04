ايادي خفية تعبث بأجهزة الصوت وتحرج رئيس الوزراء السوداني أمام ضيفه الألماني

الخرطوم 3 سبتمبر 2019- شكل مجلس الوزراء بتوجيه من مكتب رئيس الوزراء عبد الله حمدوك لجنة تحقيق بعد أن تأكد ضلوع موظفين كبار بمجلس الوزراء في إرباك أول مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء بالمجلس جمعه مع وزير خارجية ألمانيا.

ارتباك ساد المؤتمر الصحفي بعد تعطل أجهزة الصوت والترجمة الفورية

وتفاجأ حمدوك عند بداية المؤتمر الصحفي بأن أجهزة الصوت والترجمة لا تعمل الأمر الذي تسبب في حرج بالغ له، وللعاملين في مكتبه أمام الضيف الألماني.

وقال مصدر من مكتب رئيس الوزراء لصحيفة (التغيير) الالكترونية إن أجهزة الصوت تم التأكد من أنها تعمل قبل ربع ساعة من بداية المؤتمر.

وأضاف” تأكدنا منها وكانت تعمل بصورة جيدة ولكن هناك من قام بتخريبها”.

وقال مصدر من مكتب حمدوك أنهم شكلوا لجنة للتحقيق في الحادثة مؤكدا أن المتورطين فيها سيعاقبوا فورا ورجح أن يتم فصلهم من العمل في المجلس حال ثبت تورطهم.

ولاحظ الصحفيون ومن شاركوا في المؤتمر الصحفي عدم وجود إجراءات تفتيش وتحقق من هوية الداخلين إلى مكان المؤتمر على خلاف ما كان يحدث في السابق.

ولم يفلح المسؤولون عن أجهزة الصوت و الترجمة في إصلاحها حتى نهاية المؤتمر، الأمر الذي دفع رئيس الوزراء وضيفه لرفع أصواتهم بدرجة كبيرة حتى يسمع الصحفيين حديثهم.

وقال المصدر من مكتب حمدوك أن تدابير جديدة ستتخذ في المستقبل مؤكدا أن فشل أول مؤتمر صحفي لحمدوك في مجلس الوزراء وعدم الاهتمام بسلامته وسلامة ضيوفه لن يمر دون محاسبة .

وتشير "سودان تربيون" الى أن تلفزيون السودان الرسمي أحجم عن نقل وقائع المؤتمر الصحفي لحمدوك والوزير الألماني في وقت كانت قنوات عالمية وعربية تبثه مباشرة.

ونقلت تقارير صحفية عن مدير التلفزيون قوله أنه "لم تصله دعوة رسمية لتغطية المؤتمر".