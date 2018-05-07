(ايقاد) تدعو أطراف نزاع جنوب السودان لاستئناف عملية السلام

جوبا 7 مايو 2018- قدمت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (الإيقاد) الدعوة لممثلي الأطراف المتحاربة في جنوب السودان لإجراء مشاورات بشأن عملية السلام.
- منتدى تنشيط السلام رفيع المستوى في قاعة الاتحاد الأفريقي بأديس بابا
ودعت الهيئة في رسالة أصدرتها الأحد إلى ضرورة تكثيف المشاركة مع الأطراف في جنوب السودان لتحديد أي خيارات ممكنة لضمان نجاح محادثات السلام المقبلة.
وقالت الرسالة التي وقعها مبعوث الإيقاد الخاص إلى جنوب السودان إسماعيل وايس "لكي تكون العملية مركزة وذات مغزى يجب أن تقتصر المشاركة على ممثلي الأطراف... لذلك أطلب منكم أن ترشحوا خمسة ممثلين للمجيء إلى أديس أبابا للتشاور من 10 إلى 12 مايو 2018".
ومؤخراً أعرب مراقبو وقف إطلاق النار عن قلقهم ازاء تجدد القتال في جنوب السودان قبل الجولة المقبلة من المحادثات المقرر إجراؤها في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا هذا الشهر.
وأردفت الرسالة "من أجل تحقيق أقصى قدر من احتمال التوصل إلى اتفاق نهائي خلال الجولة المقبلة، التي تبدأ في 17 مايو 2018، فإن مجلس وزراء الإيقاد والمبعوث الخاص يعتبران أنه من الضروري تكثيف المشاركة مع الأطراف وفيما بينها".
وفي فبراير توقفت محادثات السلام في جنوب السودان بسبب نص أرادت الوساطة والمعارضة إضافته يسمح بفرض تدابير عقابية ضد الأفراد الذين ينتهكون عملية السلام.
وينزلق جنوب السودان في صراع بين حكومة الرئيس سلفا كير والمتمردين بقيادة نائبه السابق رياك مشار منذ ديسمبر 2013.
وأودى الصراع بحياة عشرات الآلاف وتشريد ما يقرب من 2 مليون شخص ، بما في ذلك أكثر من مليون شخص فروا إلى الدول المجاورة.
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