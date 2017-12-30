(ايقاد) تدين انتهاك وقف العدائيات في جنوب السودان

جوبا 30 ديسمبر 2107- ادان رئيس مجلس وزراء (ايقاد) وزير الخارجية الاثيوبي ويركنيه جبيهو بشدة انتهاكات وقف العدائيات في جنوب السودان.
- مراسم توقيع اتفاق وقف العدائيات في جنوب السودان بأديس أبابا 21 ديسمبر 2017 (سودان تربيون)
وقال الدبلوماسي الاثيوبي في بيان صدر الجمعة "يدين رئيس مجلس وزراء الايقاد بشدة انتهاكات اتفاق وقف الاعمال العدائية ويطالب بإنهاء جميع اشكال العدائيات فورا ويدعو جميع الاطراف الي التزامهم الفوري بالاتفاق".
واصدرت حكومة جوبا وفصيل التمرد الرئيسي في جنوب السلام بقيادة نائب الرئيس السابق رياك مشار بعد ساعات من توقيع الاتفاق في 21 ديسمبر بيانات تبادل فيها الطرفان اتهامات بخرق الاتفاق.
وتعتبر الاتفاقية خطوة اولي لخلق بيئة مناسبة في الدولة التي مزقتها الحرب قبل انطلاق المنتدى لتنفيذ اتفاق السلام الذي وقع في اغسطس 2015 لإنهاء الصراع الذي تنزلق فيه الدولة الوليدة منذ 2013.
وجدد وزير الخارجية الاثيوبي موقف ايقاد الثابت من محاسبة جميع منتهكي اتفاق وقف العدائيات وفقا لقرارات قمة رؤساء دول الايقاد المنعقدة في 24 نوفمبر 2014 واي احكام اخري في القانون الدولي.
ودعا رئيس الايقاد آلية مراقبة وقف إطلاق النار بالتعاون مع بعثة الامم المتحدة لحفظ السلام في جنوب السودان (يونميس) لمراقبة الوضع على الارض بدون اي تأخير وكتابة تقارير فورا بشأن الاطراف المسؤولة عن خرق الاتفاق.
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