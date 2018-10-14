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باقان أموم يعلن رفضه لاتفاقية سلام جنوب السودان

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جوبا 14 أكتوبر 2018- قال زعيم مجموعة المعتقلين السياسيين السابقين باقان اموم إنه لا يؤيد اتفاقية السلام المنشطة ولن يشارك في تنفيذها، لكنه تعهد في الوقت ذاته بتكريس جهوده لاستعادة السلام وتهيئة بيئة مناسبة للحريات والحوار في جنوب السودان.

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باقان أموم

وفي اجتماع عُقد في نيروبي نهاية الأسبوع الماضي صادقت المجموعة على اتفاقية السلام التي وقعت في 12 سبتمبر.

وفي تصريحات لـ (سودان تريبون) السبت أكد أموم أن مجموعته صادقت على الاتفاقية لكنه امتنع عن تأييدها، قائلاً إنه سيقوم بحملة للحفاظ على استقلال جنوب السودان.

وزاد "صادقت مجموعة المعتقلين السابقين على هذه الاتفاقية في الاجتماع الأخير في نيروبي، ولكن كمسألة مبدأ، فإنه من المستحيل بالنسبة لي أن أؤيد هذه الاتفاقية أو المشاركة في آلياتها. اننى سأركز طاقاتى مع الاشخاص المهتمين بحماية استقلالنا ووحدة اراضينا وكشف السودان واوغندا والنظام في جوبا".

ولفت اموم إلى أن الاتفاقية انتصار للرئيس لأنها تعزز نظامه بدعم من السودان وأوغندا اللتان تسعيا لتحقيق مصالحهما الخاصة، وأردف "قدم كير كثير من التنازلات إلى الخرطوم وكمبالا لضمان " كرسيه " ما هي تكلفة هذه التنازلات، وما هي الآثار السلبية لهذه الاتفاقية على شعبنا وبلدنا، هذه الاتفاقيات بين السودان وأوغندا بشأن جنوب السودان وبين حكومة السودان والنظام في جوبا هو سبب قلقنا.".

واوضح الأمين العام السابق للحركة الشعبية لتحرير السودان إن الاتفاقية لن تعالج الأسباب الجذرية لأزمة جنوب السودان ولن تحقق العدالة أو المساءلة، وأضاف " الاتفاقية لن تساعدنا على تحقيق المصالحة الوطنية مع تقسيم كير للبلاد الى 32 عشيرة وقبلية حيث يتم الاستيلاء على الاراضي القبلية".

فرصة للحوار

وقال اموم إذا ما اتخذنا اتفاقية الخرطوم للسلام فرصة للمشاركة في حوار فإن هناك إمكانية لتحقيق السلام، لكن هذا سيعتمد فقط على كير".

وشدد على أنهم كانوا دائما ضد هذه "الحرب المدمرة التي لا معنى لها" في جنوب السودان وأن ما يمكنهم فعله هو القيام بحملة وممارسة ضغوط على الرئيس كير وغيره من الأطراف المتحاربة لوضع حد لها، وزاد "يجب أن نضغط عليهم لإيقاف عمليات القتل التي لا معنى لها وإقناعهم بالتحول إلى حوار حر ومفتوح وتهيئة بيئة مناسبة لحكم القانون واحترام حرية التعبير والتي تعتبر الحل الوحيد لحل مشاكلنا ".



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