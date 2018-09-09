 
 
 
الصفحة الأساسية | عامود الرأي    الأحد 9 أيلول (سبتمبر) 2018

باكاش وعنصرية الإنقاذ من البشير الي ناصر

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

بقلم : أسامة سعيد

الأوضاع في شرق السودان الاجتماعية والسياسية والامنية علي وشك الإنفجار وذلك نتيجة للإحتقان الذي بلغ ذروته بسبب أفعال النظام وممارساته
ففي كسلا نُصب علينا دكتاتور فاسد في نفسه ومفسد لغيره ينهب من مال الولاية دون أى واعز ديني او أخلاقي وظف القانون والإدارة الأهلية لتمكين سلطانه فأتى بقوات الجنجويد سيئة السمعة للبطش والحماية ، وأعلن حالة الطوارئ وقفل الحدود مع دولة اريتريا محاربة للمواطنيين في رزقها.
وفِي البحر الاحمر لا يقل الوضع سوءً حيث يعمل النظام بخطط خبيثة لتنفيذ أجندته فعمد الي تجفيف موانئ البحر الاحمر من أبناء البجا تمهيدا لتسليمها لإدارة أجنبية بشهادة بحث خالية من الموانع ،
ونصب والياً ووزراء من خارج الولاية وكأن أبناء الولاية قُصّر او عديمي التأهيل لإدارتة شؤون ولايتهم.
ففي ظل هذة الأجواء المحتقنة والمشحونة ظهر حراك كثيف حول قضية عنصرية ناصر الطيب القيادي بالمؤتمر الوطني الذي نشر تسجيل صوتي عّم الاسافيير يتوعد فيه الصحفي باكاش بالقتل بعد ان كتب الأخير مقال صحفي ينتقد فيه التشكيل الوزاري الجديد لولاية البحر الاحمر وعليه أرجو أن نتناول هذة القضية في سياقها العام وتوصيفها التوصيف الصحيح وذلك يتطلب مراعاة التالي
١/ ماتفوه به المدعو ناصر الطيب مرفوض جملة وتفصيلا هذا ابتدأ
لكن السؤال هل المدعو ناصر الطيب يعبر عن نفسه ام عن كيان الشمال ام عن النظام ؟
الصحيح هو أن المدعو ناصر وجه من أوجه النظام العنصري البغيض هذا النظام الذي قسم السودانيين الي عبيد واحرار والي مواطنيين درجة أولى يتمتعون بإمتيازات دون غيرهم ومواطنين درجة تانية يُمنعون من الخدمات الاساسية وتولي الوظائف العليا في البلاد وإن زاحمهم احد أبناء الدرجة التانية في إمتيازاتهم فهو يبقى ديكور لتحسين الصورة في وظيفة منزوعة الصلاحيات ،
والعنصرية جزء من عقلية وأيدولوجية رأس النظام وهو راعيها الحصري فهو اكبر مشجع للعنصرية وهو القائل لحديث الغرباوية الذي رواه الترابي بسند صحيح
٢/ الصراع في ولاية البحر الاحمر هو صراع نفوذ وسلطة داخل المؤتمر الوطني تُوظف فيه القبلية والمناطقية كرافعة سياسية لزيادة الحظوظ في كيكة السلطة
٣/ لا نقبل ان يقسم شعبنا في شرق السودان علي أساس عرقي وإثني لكن هناك شعب من الشعوب الأصيلة التي إعترفت لها الامم المتحدة بحقوق أساسية في الإعلان العالمي لحقوق الشعوب الأصيلة الصادر في العام ٢٠٠٧ وهي قومية البجا التي لها خصوصيتها الثقافية ولابد هنا من الاعتراف بأنه قد تم إستهدافها بإهمال وتهميش متطاول لذا علينا ان لا ننجر خلف عنصرية النظام بعنصرية مضادة حتي لا نفقد تعاطف قاطني الشرق من غير قومية البجا مع قضايا البجا العادلة
٣/ تهديد باكاش قضية قانونية بإمتياز فهل المجني عليه راغب في تحريك دعوى قضائية ضد الجاني والثبات حتي صدور حكم قضائي مبرم ام انه سوف يتنازل عن حقة في لحظة ما عندما يتدخل سماسرة النظام من أبناء جلدتنا لإحتواء القضية بتعليمات من المركز بحجج المحافظة علي النسيج الاجتماعي وسمعة النظام
٤/ المدعو ناصر الطيب لم يتجرأ علينا بعنصرية صارخة إلا بعد ان تأكد من ضعفنا وتشتتنا الي احزاب وقبائل يلعب بها النظام ويوظفها لمصلحتة فإن محاربة العنصرية تبدأ عندما نعمل علي تحقيق وحدتنا علي ثوابت رئيسية قاعدتها إنهاء التهميش السياسي وإلاقتصادي والإجتماعي والثقافي ومنها ننطلق للعمل الجماعي بكل الوسائل لإنتزاع حقوقنا كاملة غير منقوصة
٥/ لا سبيل للمحافظة علي ثرواتنا وتاريخنا وحاضرنا ومستقبلنا إلا بإسقاط نظام الفساد والفصل العنصري وإقامة دولة القانون والمواطنة المتساوية



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

حول تقرير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي 2018-09-09 17:35:46 كتب : عمر الدقير نشرت صحيفة الميدان، بتاريخ الأحد 2 سبتمبر 2018م، تلخيصاً لتقريرٍ صادر عن اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني، لا يملك المرء أمامه إلا أن يُقَلِّب كفيه حسرةً على مآل الحال في صَفِّ رفاق الخندق الواحد .. (...)

باكاش وعنصرية الإنقاذ من البشير الي ناصر 2018-09-09 17:28:12 بقلم : أسامة سعيد الأوضاع في شرق السودان الاجتماعية والسياسية والامنية علي وشك الإنفجار وذلك نتيجة للإحتقان الذي بلغ ذروته بسبب أفعال النظام وممارساته ففي كسلا نُصب علينا دكتاتور فاسد في نفسه ومفسد لغيره ينهب من مال (...)

سؤال الشباب .... ( ٥ ) 2018-09-03 14:37:13 كتب : محمد عتيق نواصل سرد ما نراه من اخطاء في مسيرتنا الوطنية ليمارس الجميع نقداً ذاتياً معلناً ومسؤولاً امام الأجيال الشابة الجديدة كهدية وحيدة نستطيع تقديمها لها بعد ان فشلنا في توريثهم وطناً امناً مستقراً يليق بحجم (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)

بيان مهم - بمناسبة اليوم العالمى للشباب - (12 أغسطس/ آب) 2018-08-12 16:28:41 الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال – SPLM-N الشباب يقودون التغيير .. " كان حتماً أن نثور .. مثلما يمضى القطار .. فى دروب الأرض مُفتعلاً الغبار .. " شباب وطلاب السودان الشُرفاء : لقد ظل السودان يُعاني من أزمات عميقة (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2018 SudanTribune - All rights reserved.