بدء اجتماعات اللجنة الوزارية السودانية المصرية بالقاهرة

الخرطوم 28 أغسطس 2018- بدأت في القاهرة الثلاثاء اجتماعات اللجنة الوزارية السودانية المصرية برئاسة وزيري خارجية البلدين، للتحضير للجنة العليا المشتركة برئاسة رئيسي البلدين عمر البشير وعبدالفتاح السيسي والمقررة في الخرطوم خلال أكتوبر القادم.
- وزير الخارجية الدرديري محمد أحمد في مؤتمر صحفي السبت 4 أغسطس 2018 (سونا)
وتبحث الاجتماعات مسار تنفيذ توجيهات رئيسي البلدين التي تبلورت خلال زيارة الرئيس عمر البشير إلى مصر في مارس الماضي، وزيارة عبد الفتاح السيسي إلى السودان في يوليو الماضي، والتي قضت بتنفيذ عدد من المشروعات الاستراتيجية في مجالات الزراعة والصناعة والتصنيع الزراعي والحيواني، وتسريع التعاون في مجالات الربط الكهربائي والسككي، إلى جانب تعزيز العمل في مجال التدريب وتبادل الخبرات والتنسيق بين وزارتي الخارجية في المحافل الدولية والاقليمية.
ويشارك في اجتماعات اللجنة الوزارية وزراء: الزراعة، الصناعة، التجارة، الصحة، الشباب والرياضة ووزير الدولة بوزارة النقل، إلى جانب وكلاء وزارات الخارجية والتجارة والتعليم العالي والبحث العلمي والأمين العام للمجلس السوداني للتخصصات الطبية.
وقال وزير النقل المصري هشام عرفات، ان اتفاقا اكتمل مع الجانب السوداني لتشكيل لجنة فنية فى الخرطوم منتصف سبتمبر المقبل تبحث آليات تنفيذ ربط السكة الحديد بين مصر والسودان.
وأشار في تصريحات تلفزيونية مساء الثلاثاء إلى أن اللجنة الفنية ستبحث العمل على الخطوط القائمة أو إنشاء خط سكة حديد سريع بالكهرباء.
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