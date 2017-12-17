بدء اجتماعات (ايقاد) لإحياء عملية السلام بجنوب السودان

الخرطوم 17 ديسمبر 2017- انطلقت الأحد باديس أبابا اجتماعات المجلس التنفيذي لدول ايقاد، لإحياء عملية السلام في جنوب السودان عبر منتدى رفيع المستوي.

سلفا كير مع وزراء خارجية دول (إبقاد) بجوبا في أكتوبر 2017 (سودان تربيون)

ويهدف المنتدى الذي سيبدأ أعماله الاثنين لتنشيط اتفاق السلام من اجل انهاء الحرب المستمرة منذ اربعة اعوام وبناء السلام وتمهيد الاستقرار بالبلاد.

وترأس وزير الخارجية السوداني ابراهيم غندور وفد السودان للاجتماعات التي بدأت صباح الأحد، بمقر الاتحاد الأفريقي، برئاسة وزير الخارجية الإثيوبي ورقينا قبيو.

وبحسب تصريح صحفي للمتحدث باسم وزارة الخارجية قريب الله خضر فإن الاجتماع احيط علما بالتقرير الذي أعده مبعوث الإيقاد إلى جنوب السودان السفير إسماعيل وايس حول ترتيبات عقد ملتقى إحياء اتفاقية السلام بجنوب السودان"، وعبر عن تقديره للمجهود الكبير الذي بذله وفريقه خلال الأشهر التي تلت تكليفه بمهمته.

وشكر المجلس الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والمجتمع الدولي ممثلا في الاتحاد الأوروبي والترويكا وشركاء الإيقاد على الدعم الذي وجدته مبادرة إحياء اتفاق السلام بجنوب السودان من هذه الجهات.

وبحسب التصريح سينطلق فإن منتدى إحياء اتفاقية السلام بجنوب السودان سيبدأ الاثنين ويستمر حتى الثاني والعشرين من ديسمبر الجاري.

ويهدف المنتدى إلى إقرار وقف شامل للعدائيات ووقف لإطلاق النار يكون ملزما لجميع الأطراف، لتشرع بعده بالتعاون مع المبعوث في تسوية القضايا التي أدت إلى اندلاع النزاع بجنوب السودان.