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اجتماعات تشاورية بين السودان وفرنسا في باريس

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الخرطوم 2 فبراير 2017- انطلقت بالعاصمة الفرنسية الخميس، إجتماعات لجنة التشاور السياسي بين السودان وفرنسا، لبحث تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مجالاتها المختلفة، وتعزيز الفهم الصحيح تجاه القضايا المشتركة.

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مقر وزارة الخارجية السودانية

ويعتبر هذا الاجتماع الأول من نوعه منذ عام 2014 اثر توقف أعمال اللجنة بعد استضافة فرنسا للحركات المسلحة والتوقيع على اعلان باريس بين قوى الجبهة الثورية السودانية وحزب الامة بقيادة الصادق المهدي.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السودانية، قريب الله خضر، في تصريح صحفي الخميس تلقته (سودان تربيون) إن الدورة الثالثة لاجتماعات لجنة التشاور السياسي بين البلدين تستمر لمدة يومين، مشيراً إلى أن آخر جولة لهذه الإجتماعات عقدت في الخرطوم في 17 فبراير 2014م.

ويرأس الجانب السوداني المدير العام للعلاقات الثنائية بوزارة الخارجية، السفير محمود حسن الأمين، وعضوية كل من مدير الادارة الأوربية، السفير يوسف الكردفاني، بجانب سفير السودان لدى باريس، السفير دفع الله الحاج علي.

وأفاد المتحدث باسم الخارجية أن الاجتماعات تبحث تبادل الآراء وتعزيز الفهم الصحيح تجاه العديد من القضايا محل الاهتمام المشترك، وبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مجالاتها المختلفة وكيفية الدفع بها نحو آفاق أرحب.

وسبق لوزير الخارجية السوداني ابراهيم غندور ان انتقد استضافة فرنسا المتكررة لاجتماعات المعارضة السودانية واتهم باريس بالتدخل في الشؤون الداخلية لبلاده ورفض توضيحات باريس بانها تسعى للمساهمة في تحقيق السلام في السودان.

وفي تصريح له بتاريخ 9 مايو 2015 قال غندور ان الحركات المسلحة ترفض المبادرة الافريقية للسلام وتحدث "عن إسقاط الحكومة وبقوة السلاح وبالتالي فإن مشاركة الحكومة الفرنسية وبمستوى رسمي “مسؤول الشؤون الأفريقية في الخارجية الفرنسية ” هذا يعني ضمنا تأييدا لمثل هذه المبادرات ".



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