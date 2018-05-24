بدء اجتماعات للمعارضة السودانية في باريس بحضور دولي

الخرطوم 24 مايو 2018 ـ بدأت في باريس يوم الخميس اجتماعات تحالف قوى "نداء السودان" بعد اكتمال وصول الأطراف المكونة للتحالف المعارض، وتستمر الاجتماعات التي حضر فاتحتها مبعثون دوليون حتى الأحد القادم.

بدء اجتماعات (نداء السودان) في باريس 13 مارس 2018 (سودان تربيون)

وأكد بيان للأمانة العامة لـ "نداء السودان" اكتمال وصول وفود الكتل السياسية المكونة للتحالف الى مقار الاجتماعات بوصول فريق السكرتارية الفنية ووفد اللجنة القانونية بمعيتها الأوراق القانونية المعدة للإجازة على رأسها النظام الأساسي للتحالف.

ونصب (نداء السودان) خلال اجتماعات بباريس في مارس الماضي رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي رئيساً للتحالف، واعتمد الإعلان الدستوري للاجتماعات الوسائل السلمية في العمل المعارض مستبعدا العمل المسلح.

وأشار البيان إلى بدء الاجتماعات التشاورية التمهيدية منذ مساء الثلاثاء، فضلا عن بداية الاجتماع الرسمي يوم الخميس، بحضور دولي لتبدأ مناقشة الأجندة المقدمة من قيادة التحالف.

وأفاد أن "نداء السودان تحالف سياسي يجمع تنظيمات معارضة متعددة تعمل من أجل التغيير في البلاد ولذا سوف تكون اجتماعاته ومخرجاته في محل اهتمام الشعب السوداني".

وتابع قائلا "النقاش سيكون مفصلا لتحديد الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد وانسداد الأفق حولها، لإيجاد حلول سليمة وبتواصل مع القوى السياسية والمجتمع المدني الفاعل خارج نداء السودان".

وذكر البيان أن الاجتماع سيبحث أيضا توحيد القوى السياسية المعارضة أو التنسيق فيما بينها وقضايا أخرى.

وقال إن "قيادة قوى نداء السودان تحس بالمسؤولية وعازمة للوصول لمخرج للبلاد وأزماته المتعددة التي أوصلها النظام بسياساته الخرقاء".

وتأسس تحالف "نداء السودان" في 11 نوفمبر 2011، ويضم قوى سياسية وأخرى حاملة للسلاح.