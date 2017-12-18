 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الاثنين 18 كانون الأول (ديسمبر) 2017

بدء اجتماعات وزارية بين السودان وروسيا بالخرطوم

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 18 ديسمبر 2017 ـ تبدأ في الخرطوم، يوم الثلاثاء، اجتماعات اللجنة الوزارية السودانية الروسية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري في دورة انعقادها الخامسة.

JPEG - 19.4 كيلوبايت
ختام اللجنة الوزارية السودانية الروسية بالخرطوم ـ الثلاثاء 22 ديسمبر 2015 (صورة من سونا)

وتبدأ هذه الدورة بعد زيارة نادرة للرئيس السوداني عمر البشير لروسيا الشهر الماضي اصطحب فيها طاقما رفيعا من وزراء حكومته حيث التقى القيادة الروسية وتم توقيع 8 اتفاقيات أهمها في مجال تنقيب واستخراج الذهب والنفط، ومنح شركات روسية تراخيص للاستكشاف الجيولوجي، والاستخدام السلمي للطاقة النووية.

وتنعقد اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين بحضور وزير المعادن السوداني هاشم علي سالم ونظيره الروسي سيرجي دينسكوي الذي يزور البلاد على رأس وفد رفيع المستوى؛ يضم ممثلين لوزارات التجارة والتعليم العالي والنفط والمعادن، بالإضافة الى القطاع الخاص.

وقال سفير السودان بروسيا نادر يوسف في تصريح صحفي إن الدورة الحالية ستتناول العديد من القضايا الجديدة ومتابعة مخرجات الدورات السابقة.

ولفت السفير الى التقدم الكبير في العلاقات الاقتصادية بين البلدين خاصة في مجال المعادن مع تطور كبير في الميزان التجاري الذي قال إنه أصبح يزداد سنة تلو الأخرى، مشيرا الى أن نسبة زيادته وصلت في هذا العام الى 80%.

وكشف عن وصول الصادرات السودانية ـ ولأول مرة ـ الى السوق الروسي، كما زادت واردات القمح الروسي الى السودان.

وأكد السفير وصول وفد رفيع من شركة "روس آتوم" لتنفيذ الاتفاق الخاص باستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية والتي ستلتقي مع وزارة الكهرباء والسدود الى جانب وفد آخر من شركة "روس كوسموس" المعنية بالتعاون في مجال الفضاء والأقمار الصناعية والاستشعار عن بعد والتي ستعقد مباحثات مع وزارتي المعادن والاتصالات.

وأشار الى اتفاق لزيادة صادرات السودان من الخضر والفاكهة الى السوق الروسي الذي يستعد لاستقبال سلع سودانية مثل البطاطس والموز والمانجو والقريب فروت.

في الأثناء قال السفير إن معظم الاستثمارات الروسية بالسودان في مجال التعدين بوجود 5 شركات روسية بعضها بدأ الإنتاج قبل عامين مثل شركة "كوش" التى تصل استثماراتها الى 300 مليون دولار بالإضافة الى شركات أخرى في مراحل الاستكشاف.

وأكد وجود مساع لدخول شركات روسية في مجال النفط والغاز، وقال إنها ستصل مطلع العام المقبل.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

لوكا بيونق يرد علي بونا ملوال ..هل أبيي تتبع لجنوب السودان؟ 2017-12-12 19:26:46 ترجمة موياك لنقو أويج إن البيان الأخير بأن أبيي جزء لا لبس فيه من السودان أثار جدلا صحيا مرة أخرى حول وضع أبيي. لقد فوجئت ليس فقط بمستوى الجهل المطلق لبعض الحقائق التاريخية الأساسية ولكن أيضا استهزاء بشهوة السلطة (...)

القرار الخطيئة 2017-12-07 20:50:12 بقلم: الصادق المهدي إنه عطاء من لا يملك لمن لا يستحق. فالرئيس الامريكي في فترة وجيزة صنف نفسه عنصرياً، إثنياً، وعدواً دينياً للمسلمين، وجهولاً بمسؤولية البشر عن سلامة البيئة، وقدم برهاناً ساطعاً بخطر خلو الذهن السياسي (...)

الكارثة والفرصة في اليمن 2017-12-06 19:18:26 بقلم: الإمام الصادق المهدي قُـتل الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، رحمه الله وأحسن عزاء أسرته وحزبه وأهلنا في اليمن، فقتلى طرفي الحرب الأهلية خسارة للوطن اليمني الجريح. (إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ). (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

ورقة د. غازي صلاح الدين العتباني في ورشة عمل الانتخابات ومستقبل الممارسة السياسية بعنوان "آفاق الممارسة السياسية في السودان" 2017-12-08 14:32:35 بسم الله الرحمن الرحيم آفاق الممارسة السياسية في السودان "تحديات الإصلاح السياسي في السودان بتصويب نحو إصلاح الحركة السياسية الحزبية" بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده على نعمه التي لا تعد، ونسأله أن يجمعنا على الهدى ويدلنا (...)

*قوى الإجماع الوطني* 2017-02-25 15:18:35 *بيان مهم* *قوى الإجماع الوطني* ظلت قوي الإجماع الوطني تراقب المخطط الدولي الذي تقوده الوﻻيات المتحدة الأمريكية عبر الإتحاد الأفريقي وآليتة المسماة رفيعة المستوي ، التي يترأسها أمبيكي ، والتي تعمل من أجل فرض التسوية (...)

السودان: إسكات المدافعات عن حقوق النساء 2016-03-31 20:23:10 اعتداءات جنسية وتهديدات من قبل قوات الأمن (نيروبي، 24 مارس/آذار 2016) – قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم إن قوات الأمن السودانية استخدمت العنف الجنسي والتهديد وأشكال أخرى من الانتهاكات لإسكات المدافعات عن (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2017 SudanTribune - All rights reserved.