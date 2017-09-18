بدء التشغيل التجريبي للتوربينة الثالثة لسد في شرق السودان بعد أيام

الخرطوم 18 سبتمبر 2017 ـ أعلنت وحدة تنفيذ السدود في السودان، الإثنين، دخول التوربينة الثالثة بمحطة توليد مشروع مجمع سدي أعالي عطبرة وسيتيت، شرقي البلاد، مرحلة التشغيل التجريبي خلال أيام.

مجمع سدي أعالي عطبرة وستيت في شرق السودان

ودشن الرئيس السوداني عمر البشير في فبراير الماضي أولى وحدات محطة التوليد الكهربائي بالمشروع بسعة 80 ميقاواط من جملة 4 توربينات تدخل تدريجيا شبكة الكهرباء القومية لتوليد 320 ميقاواط من الكهرباء.

وأكدت وحدة تنفيذ السدود تقدم العمل بالتوربينة الثالثة بمحطة توليد مشروع مجمع سدي أعالي عطبرة وسيتيت.

وقال مدير الإدارة العامة للمشروعات بوحدة تنفيذ السدود مصطفى حسين في تصريح صحفي إن الأيام المقبلة ستشهد الدخول في مراحل التشغيل التجريبي تمهيداً لدخول التوربينة للشبكة القومية.

وتم تشييد مجمع سدي أعالي نهري عطبرة وستيت بقروض من مؤسسات تمويل خليجية، وسيمكن من زراعة مليون فدان بالري الإنسيابي، ينتظر أن تستغلها استثمارات سعودية وفقا لاتفاقات وقعت بالرياض في نوفمبر 2015.

ويخطط السودان لإضافة 4055 ميقاواط من الكهرباء بحلول 2020 عبر خطة خطة تستهدف رفع التوليد الكهربائي المائي من 1500 ميقاواط/ ساعة في العام إلى 2000 ميقاواط/ ساعة في العام، والحراري من 900 ميقاواط إلى 3 آلاف و555 ميقاواط.

ولا يتجاوز حجم الكهرباء المنتج حاليا في البلاد 3000 ميقاواط حيث يقدر العجز في الكهرباء بحوالي 40%. ويعاني السودان من نقص في توليد الكهرباء لا سيما في فصل الصيف.

وأشار مدير الإدارة العامة للمشروعات بوحدة تنفيذ السدود إلى أن العمل يمضي بوتيرة متسارعة في إكمال شبكة الطرق داخل المشروع والتي نفذ منها أكثر من 95% فضلاً عن إكمال منظومة الرصد الآلي وإزالة الملاحظات في الأعمال الهيدروميكانيكية.

وأكد وصول أقصى منسوب للتشغيل في البحيرة خلال اليومين المقبلين وهو 521 مترا فوق سطح البحر.