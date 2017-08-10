بدء مباحثات (سودانية ـ أردنية) في الخرطوم

الخرطوم 10 أغسطس 2017 ـ بدأ رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي، الخميس، زيارة رسمية الى الخرطوم تستغرق يوما واحدا، تشهد مباحثات ثنائية قبل التوقيع عدد من الاتفاقيات والبروتكولات بين البلدين.

رئيس مجلس الوزراء السوداني يستقبل نظيره الأردني بمطار الخرطوم ـ الخميس 10 أغسطس 2017 (صورة من سونا)

وينتظر أن يجري الملقي خلال زيارته مباحثات مع نظيره السوداني رئيس مجلس الوزراء القومي، النائب الأول للرئيس بكري حسن صالح، الذي كان في استقبال الملقي بمطار الخرطوم.

وقال وزير الصناعة ورئيس الجانب السوداني في اجتماعات اللجنة الوزارية السودانية الأردنية موسى كرامة، إن الزيارة ستشهد توقيع عدد من الاتفاقيات والبرتكولات ومحضر الاجتماعات بين البلدين.

وأكد كرامة لوكالة السودان للأنباء أن بكري حسن صالح وهاني الملقي سيوقعان في ختام المباحثات يوم الخميس بالقصر الجمهوري على محضر اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين السودان والأردن.

ويرافق رئيس الوزراء الأردني الى الخرطوم، وفد رفيع يضم عددا من الوزراء والمسؤولين في الأردن.

وفي أبريل 2014 وقعت اللجنة العليا السودانية الأردنية المشتركة على 19 اتفاقية وبرنامجاً تنفيذياً ومذكرة تفاهم شملت مجالات التعاون الزراعي والصحة الحيوانية والمقاولات والسدود والحصاد المائي والتدريب المهني والسياحي.

وزار الرئيس السوداني عمر البشير، الأردن للمشاركة في أعمال القمة العربية في مارس الماضي، رغم مطالب المحكمة الجنائية بتوقيفه.

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المدافعة عن حقوق الإنسان، دعت في بيان لها (آنذاك)، عمان إلى منع دخول أو أعتقال البشير بعد دخوله أراضيها لحضور القمة العربية لاتهامه في قضايا متعلقة بجرائم حرب وجرائم ضد الأنسانية في دارفور.

والأردن دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية، ويتعين عليها بموجب عضويتها التعاون مع المحكمة، لكن الحكومة الأردنية لم تستجب لمطالب المحكمة.