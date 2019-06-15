بدء محاكمة الرئيس السوداني المعزول الأسبوع المقبل

الخرطوم 15 يونيو 2019- أعلن النائب العام في السودان السبت بدء محاكمة الرئيس المعزول عمر البشير الأسبوع المقبل تحت اتهامات تتعلق بحيازة النقد الاجنبي والثراء الحرام.
- الرئيس المعزول عمر البشير
وقال النائب الوليد سيد احمد في مؤتمر صحفي السبت إن" التحريات بالدعوى اكتملت وتم توجيه الاتهام وسيحال البلاغ للمحاكمة بعد انقضاء المدة القانونية وهي سبعة أيام".
وفي مجمل قضايا الفساد اشار النائب العام الى تحريك كل الدعاوى وأن 41 من رموز النظام السابق-لم يشأ تسميتهم-فتحت في مواجهتهم بلاغات لمخالفتهم المادة 5-6 من قانون الثراء الحرام وغالبيتها في مجال الأراضي.
وتابع "خلال الايام القليلة المقبلة ستكتمل اجراءات القبض والتحري".
وفي قضية أحمد الخير وهو معلم قتل في خشم القربة بشرق السودان والمتهم فيها أفراد من جهاز الأمن والمخابرات قال النائب العام إن التحقيقات قطعت شوطا كبيرا وتم استجواب الشهود والمتحري بكل من كسلا وخشم القربة.
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