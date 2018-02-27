بدء محاكمة 15 من طلاب (بخت الرضا) على خلفية مقتل شرطيين

الخرطوم 27 فبراير 2018- بدأت في مدينة الدويم بولاية النيل الأبيض، الثلاثاء، محاكمة 15 من طلاب جامعة (بخت الرضا) الموقوفين منذ 9 شهور على ذمة مقتل شرطيين خلال أحداث عنف بالجامعة.

طلاب دارفور يغادرون جامعة بخت الرضا في مدينة الدويم بولاية النيل الأبيض ـ الثلاثاء 18 يوليو 2017

ويواجه الطلاب المنحدرين من إقليم دارفور، تهما جنائية تصل عقوبة بعضها حد الإعدام.

وشهدت جامعة بخت الرضا تطورات مثيرة على خلفية تلك الأحداث خلال شهر يوليو من العام الماضي.

ودفع المئات من طلاب دارفور، حينها باستقالات جماعية من الجامعة بزعم الاستهداف العنصري وغادر نحو 500 منهم صوب العاصمة لكن تم احتجازهم جنوبي الخرطوم، قبل أن يتم ترحيلهم الى مناطقهم في دارفور، وحظيت الأزمة بتفاعل لافت من قوى المعارضة والحركات المسلحة.

وتقع جامعة بخت الرضا في مدينة الدويم على الضفة الغربية للنيل الأبيض على بعد 190 كلم جنوبي العاصمة السودانية.

وقالت هيئة محامي دارفور في بيان الثلاثاء، إن محكمة الدويم العامة باشرت إجراءات محاكمة الطلاب المقبوض عليهم في أحداث مايو 2017 بعد تسعة أشهر من التوقيف والانتظار.

وأكدت أن الطلاب تمت إحالتهم إلى المحكمة تحت مواد بينها القتل العمد استنادا على القانون الجنائي لسنة 1991.

وناشدت الهيئة الحقوقيين للتضامن مع طلاب دارفور والانضمام لهيئة الدفاع في جلسة 13 مارس المقبل.

وسقط قتيلان من الشرطة أثناء أعمال عنف شهدتها جامعة بخت الرضا في مايو الماضي وعلى إثر ذلك جرى توقيف 9 طلاب واتهامهم تحت طائلة المادة "130"، القتل العمد، فضلا عن فصل 16 آخرين من قبل الجامعة.