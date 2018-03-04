بدء ملتقى سفراء التمثيل غير المقيم بالسودان بمشاركة 23 سفير معتمد

الخرطوم 4 مارس 2018 ـ بدأ في الخرطوم، الأحد، ملتقى سفراء التمثيل غير المقيم بالسودان بمشاركة أكثر من 23 من السفراء المعتمدين، بعد أيام من انتهاء مؤتمر للسفراء السودانيين.
- غندور لدى انطلاق ملتقى سفراء التمثيل غير المقيم بالسودان ـ 4 مارس 2018
وقال وزير الخارجية ابراهيم غندور إن "ملتقى سفراء التمثيل غير المقيم سيعكس تجربة السودان في مرتكزات السياسة الخارجية وكيفية تجاوز السودان لقضايا الحرب والسلام والاتجاه نحو التنمية الاقتصادية".
وأفاد غندور في تصريح صحفي عقب مخاطبته أعمال الملتقى أن السلام الذي تحقق في السودان كان له انعكاس الأمن الإقليمي والدولي.
وأوضح أن السفراء وقفوا على التجربة السودانية وأبدوا ارتياحهم لما شاهدوه في السودان.
وينتظر أن يستمر ملتقى سفراء التمثيل غير المقيم حتى الأربعاء القادم.
وأنهت وزارة الخارجية الأربعاء الماضي المؤتمر السابع للسفراء السودانيين بالخرطوم، بحث ما عرف بـ "الدبلوماسية الإقتصادية".
إلى ذلك تسلم وزير الخارجية صباح الأحد نسخ من أوراق اعتماد عدد من سفراء دول التمثيل غير المقيم، وهم سفراء البرتغال، قبرص، اليونان، ميانمار، مالاوي، فنلندا، تايلاند وغانا، توطئة لتقديمهم أوراق اعتمادهم الأصلية للرئيس عمر البشير.
وبحسب المتحدث باسم الخارجية قريب الله الخضر فإن الوزير التقى وفد سفراء دول التمثيل غير المقيم الزائر للسودان بحضور القناصل الفخريين لتلك الدول.
وقدم غندور شرحاً شاملاً للأوضاع في السودان على الصعد السياسية والإقتصادية ومجالات وفرص الاستثمار فضلاً عن الأدوار الإقليمية والدولية التي يضطلع بها السودان من أجل ترسيخ قواعد السلم والأمن والاستقرار وترقية برامج التعاون الثنائي والدولي.
وأكد غندور اهتمام السودان بتعزيز علاقاته مع جميع الدول وأشار الى أن السودان تربطه علاقات متميزة مع كافة دول التمثيل غير المقيم وهناك لجان مشتركة مع بعضها لتعزيز التعاون والتنسيق.
وأبدى استعداد وزارته لتقديم كل ما من شأنه تسهيل مهامهم لترقية برامج تعاون دولهم مع السودان في كافة المجالات.
وأشاد بالزيارة التي تمت بمبادرة من عمادة القناصل الفخريين، حيث تعتبر الأولى من نوعها وحجمها كما قدم شكره لعمادة القناصل الفخريين التي قامت على تصميم وتنفيذ برنامج هذه الزيارة، مجدداً حرص الوزارة على مواصلة التعاون والتنسيق معها لخدمة المصالح والأهداف المشتركة مع جميع تلك الدول.
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