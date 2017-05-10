(بدر) للطيران تستأنف رحلاتها بين (واو ـ جوبا ـ الخرطوم)

واو 10 مايو 2017 ـ كشف سفير جنوب السودان لدى السودان ميان دوت وول، أن شركة بدر للطيران السودانية والتي توقفت سفرياتها عام 2011 ستستأنف رحلاتها بين الخرطوم وجوبا وواو اعتبارا من يوم الإثنين.

إحدى طائرات شركة بدر السودانية

وتأتي الخطوة بعد أن اتفقت شركة الور للطيران في جنوب السودان مع شركة بدر على القيام بسفريات مشتركة في جنوب السودان والعاصمة السودانية الخرطوم.

وقام وفد مشترك الثلاثاء برئاسة السفير وول بزيارة تقييمية لمطار واو قبل انطلاق العمليات الإثنين المقبل.

وقال الدبلوماسي "جئنا إلى هنا في الواقع برحلة بدر للطيران لأنها تخطط للقيام برحلات بين (جوبا ـ واو)، و (واو ـ جوبا ـ الخرطوم)، وجئنا إلى هنا مع الفريق الفني للتحقق من مطار واو. هذا هو السبب الرئيسي الذي جئنا إليه هنا ومن يوم الاثنين، ستبدأ الرحلات بين الخرطوم-جوبا- واو ".

من جانبه دعا الرئيس التنفيذي لشركة بدر أحمد عصام جنوب السودان والحكومة السودانية إلى إنشاء مكتب تنسيق سوداني في واو لجعل عملية الطيران المباشر من واو إلى الخرطوم سهلة.

وأردف "هذا الصباح نحن هنا في واو، ونحن سعداء ان نكون هنا، وهي زيارة هامة. واشكر شعب واو، لقد جئنا مع الفريق الفني للحصول على إذن من مطار واو للهبوط هنا. وستكون هناك طائرة كبيرة تقل الركاب من واو وجوبا والخرطوم".

وقال الرئيس التنفيذى للشركة إن الزيارة ستقدم طلبا يسمح للرحلات الجوية بالهبوط في واو بدلا من التوجه الاول الى عاصمة جنوب السودان.

وقال وزير الإعلام بولاية واو ديفيد جون بونيس ان هذه الخطوة ستساعد المواطنين على الوصول الى الخرطوم مما يسمح لهم بالوصول الطبي وغيرهم.

واضاف "ان هذا سيساعد المواطنين بشكل كبير، وكذلك المرضى الذين يحتاجون إلى الذهاب إلى الخرطوم لتلقي العلاج لأنه أحيانا يكون مكلفا الذهاب إلى جوبا ثم الخرطوم. ولكن الآن نحن قادرون على مساعدة مواطنينا مع تقليل مثل هذه النفقات، لذلك إذا كان هنالك شخص مريضا في واو وهناك مكتب تنسيق سوداني في واو، فإنها سيحصل على الفور على تأشيرة والسفر من واو مباشرة".

وكانت شركة بدر للطيران تعمل بين عامي 2004 و2011 بين واو والخرطوم، لكنها قطعت خدماتها بعد استقلال جنوب السودان في عام 2011.