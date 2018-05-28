برلمانيون يطالبون الخارجية بإيضاحات حول أوضاع السودانيين المحتجزين بليبيا

الخرطوم 28 مايو 2018- تقدمت نائبة في البرلمان السوداني الإثنين بطلب احاطة لوزارة الخارجية حول أوضاع السودانيين المحتجزين في السجون الليبية.
- البرلمان السوداني من الداخل
وتساءلت النائبة سهام حسن حسب الله في الطلب الذي حصد توقيع عشرة نواب "عن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الخارجية تجاه المحتجزين، إضافة لتحديد عددهم، وتوضيح الجهود المبذولة لتبصير السودانيين بعدم السفر إلى المناطق المأزومة داخل ليبيا".
وفى يناير الماضي أعلنت السلطات الليبية تحرير مجموعة من السودانيين المعتقلين في سجون تديرها العصابات الليبية وإلقاء القبض على الجناة بينما نقل المحررين لإحدى المشافي لتلقي العلاج.
وانتقدت سهام في تصريحات صحفية "عدم وجود تحركات ملموسة من سفارة السودان بليبيا ووزارة الخارجية، خاصة وأن دولاً أخرى تحركت لإنقاذ رعاياها".
ورأت أن عدم تحرك السفارة والوزارة يستوجب المساءلة.
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