برلمانيون يطالبون بإعلان الطوارئ في (غرب البحيرات) بسبب الهجمات القبلية

رومبيك 9 ديسمبر 2017- طالب مشرعون في ولاية غرب البحيرات بجنوب السودان الرئيس سلفا كير بإعلان حالة الطوارئ عقب تصاعد القتال بين طائفتين من قبيلة الدينكا مرة أخرى يوم الجمعة.

وطبقا لتقارير غير مؤكدة فإن نحو 80 شخصا لقوا مصرعهم في اشتباكات جديدة الجمعة بين عشيرتي روب وباكام في منطقة تشوكوك الواقعة في الجزء الجنوبي من رومبيك.

وقال شهود عيان لـ (سودان تربيون) أن هجوما انتقاميا نفذته مجموعة باكام ضد مجموعة روب، مضيفين أن عدد الضحايا من الجانبين بلغت 89 قتيلا و148 جريحا.

كما أكد مسؤولين محليين وقوع الهجمات صباح الجمعة.

وقال وزير الإعلام بولاية غرب البحيرات شادراك بول ماتشوك أن السلطات حاولت إنهاء النزاع عبر الحوار بشأن ملكية الأرض.

وقال الوزير أن العشيرتين رفضتا التعاون مع السلطات المحلية، مضيفا " أن بعضهم اساء إلينا وقال احضروا الحاكم لوقف هذا القتال ".

وتزامن القتال مع فشل السلطات المحلية في السيطرة على الوضع ومطالبة اثنين من البرلمانين في الولاية الرئيس سلفا كير بنشر قوات الجيش بعد إعلان حالة الطوارئ في ولاية غرب البحيرات.

وفي خطاب إلى سلفا كير اطلعت عليه (سودان تربيون) طالب البرلمانيان الرئيس بإعلان حالة الطوارئ في ولايتي غرب البحيرات وجوت ونشر وحدة من الجيش فورا لإجراء عملية نزع السلاح من المواطنين.

وطالب الخطاب كير بتنظيم مؤتمر سلام يشارك فيه جميع الأطراف المنخرطة في النزاع في مدينة رومبيك وتسوية جميع قضايا القتل في ولاية غرب البحيرات .