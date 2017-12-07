برلمانيون يطالبون بطرد القائم بالأعمال الأميركي من السودان

الخرطوم 7 ديسمبر 2017- دعا نواب في البرلمان السوداني الخميس الحكومة الى طرد القائم بالأعمال الأميركي من الخرطوم، احتجاجاً على اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل.

نواب في البرلمان السوداني "سودان تربيون"

وأعلن الرئيس دونالد ترمب، الأربعاء اعتراف بلاده رسمياً بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل، ونقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى المدينة المحتلة.

ووسط تحذيرات من حدوث اضطرابات في الشرق الأوسط دعا ترمب المنطقة إلى أن تتعاطى مع رسالته بهدوء واعتدال.

وأضاف” سيكون هناك بالطبع اختلاف مع هذا القرار ومعارضة له لكننا واثقون من أننا سنصل في النهاية إلى تفاهم وتعاون أكبر بينما نعمل للتغلب على هذه الاختلافات“.

وقال وزير الخارجية ابراهيم غندور في جلسة طارئة عقدها البرلمان الخميس للتداول حول هذه الخطوة الى إن "قرار الرئيس دونالد ترمب بنقل سفارة بلده بإسرائيل إلى القدس سيؤدي إلى تداعيات خطيرة في منطقة الشرق الأوسط والعالم أجمع وتداعيات كبيرة على الداخل الفلسطيني". كما لفت الى أن القرار " سيؤدي إلى زيادة الإرهاب في العالم".

وأفاد غندور أن الرئيس عمر البشير تلقى الأربعاء اتصالاً هاتفياً من نظيره التركي رجب للتشاور وتم الاتفاق على عقد قمة طارئة عقب (6) أيام بتركيا.

ودعا العضو حسن عبد الحميد من جماعة الأخوان المسلمين إلى مقاومة القرار بكافة السبل، ومقاطعة البضائع الأميركية وطرد القائم بالأعمال الأميركي من البلاد بجانب انشاء ادارة بوزارة الخارجية لمقاطعة البضائع الأميركية.

بدورها طلبت النائبة عبلة مهدي رؤساء الدول العربية والإسلامية بطرد سفراء الولايات المتحدة من بلدانهم.

كما دعا عضو البرلمان عن حزب المؤتمر الشعبي كمال عمر، الحكومة لطرد القائم بالأعمال الأميركي من السودان

من جهته وصف رئيس الهيئة التشريعية القومية " تضم البرلمان ومجلس الولايات" إبراهيم أحمد عمر القرار بـ "الجائر والبائس" في حق الأمة الإسلامية والعربية والشعب الفلسطيني، مؤكداً، أن موقف الشعب السوداني سيظل ثابتاً تجاه القضية الفلسطينية.

ودعا نائب رئيس مجلس الولايات محمد الأمين خليفة الحكومة إلى "مقاطعة كل الدول المؤيدة والمناصرة لقرار الرئيس ترامب، مقاطعة سياسية وتجارية ودبلوماسية".

واقترح النواب على وزارة التربية والتعليم تخصيص فاتحة اليوم الدراسي الأحد القادم لمناصرة القضية الفلسطينية، بجانب توجيه أئمة المساجد لتوحيد خطبهم في صلاة الجمعة لنصرة للقدس فيما طالب اخرين بتخصيص يوم الاربعاء لتنكيس الاعلام في الدول العربية والاسلامية.

ودعت الهيئة التشريعية نظيراتها النيابية في الدولة الاسلامية لمطالبة حكوماتها الاعتراف الكامل بدولة فلسطين وعاصمتها القدس.

وشدد رئيسها ابراهيم أحمد عمر على ضرورة تبادل التمثيل الدبلوماسي بينهم وفلسطين واتخاذ القدس مقرا لسفارتها الي جانب تمثيل فلسطيني مماثل في بلدانهم.

كما دعت الهيئة الشعب الفلسطيني للوحدة وبناء دولة قوية وطالبت الدول الافريقية بإلغاء الزيارة الافريقية المزمعة للقدس الشريف.

واكدت اعتراضها على اعلان القدس عاصمة لإسرائيل مطالبة الحكومة السودانية وكل الحكومات العربية والإسلامية باتخاذ إجراءات المناسبة والقوية لهزم القرار.

وطالبت الهيئة بعقد جلسة طارئة للبرلمان العربي والبرلمان الافريقي واتحاد برلمان العالم الاسلامي لاتخاذ الإجراءات المناسبة لمناهضة هذا القرار ودعم المقاومة الفلسطينية.

وناددت باتخاذ الإجراءات القانونية ضد القرار الذي تحدى كل القرارات والأممية.

ودعت الهيئة الحكومات العربية والإسلامية الى نبذ الخلافات وتوجيه حربها نحو العدو الصهيوني.