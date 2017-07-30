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برلماني : تزايد الإصابة بالإسهالات المائية في محليات بشمال دارفور

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الفاشر 30 يوليو 2017 – أكد نائب في البرلمان المحلي، لولاية شمال دارفور ، تزايد معدلات الإصابة بالإسهالات المائية في عدد من محليات شمال دارفور الغربية، وطالب وزارة الصحة ببذل الجهد من لحد من تفشي المرض.

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والي شمال دارفور عبد الواحد يوسف

وعقد عدد من ممثلي الدوائر الجغرافية بمجلس ولاية شمال دارفور التشريعي اجتماعا طارئا مع وزير الصحة بشمال دارفور أنور إسحق وطالبوه بالتدخل وإنشاء مخيمات صحية بالقرى أثناء فصل الخريف لعدم إمكانية وصول المرضي للمستشفيات.

وقال النائب بقل عبدالله زكريا لـ(سودان تربيون ) الأحد، إن الاسهالات المائية اجتاحت المحليات الغربية ممثلة في،كبكابية ، سرف عمره ، السريف وجزء من محلية الواحة، وأنهم ناقشوا الموقف مع وزير الصحة خلال اجتماعهم به.

وقال "هناك فرق من وزارة الصحة ذهبت للمحليات ووقفت علي الحالات ،لكن الحالات تزايدت، ‘والغرض من الاجتماع ان ننبه ونلفت وزارة الصحة الى أن هذه الفرق تحتاج لتفعيل ".

وتابع "المستشفيات بتلك المحليات تحتاج لادوية وزيادة في الكادر العامل والخريف علي الأبواب، لابد من وجود مخيمات حتي لا يعاق وصول المرضي لرئاسة تلك المحليات بسبب الأمطار ".

من جهته قال القيادي بمجلس الصحوة الثوري هارون مديخير لـ(سودان تربيون ) ان هناك وفيات وسط المرضي جراء إصابتهم بالاسهالات المائية بكل من كبكابية وغر الزاوية وكثير من المناطق ، مشيرا الى عدم امتلاكهم لهم إحصائية دقيقة عن أعداد الموتى.

وأضاف "الوضع يحتاج إلى تدخل، وحتى العلاج غير متوفر بشكل كافي ومازالت الاسهالات متفشية وسط الأهالي ويوميا يتم تسجيل ما بين ثلاثة الي أربعة حالات ".

وفي وقت سابق أكد والي شمال دارفور، عبد الواحد يوسف أن الوضع بولايته فيما يخص الاسهالات المائية "تحت السيطرة"، مقرا بوجود حالات إصابة، غير أنه وصف الموقف بـ " غير المخيف" .



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