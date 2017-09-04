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برلماني : حالات شبيهة بالإسهال المائي في مستشفى الفاشر

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الفاشر 4 سبتمبر 2017 - قال عضو المجلس التشريعي لولاية شمال دارفور سليمان مختار موسي ان حالات شبيهة بالاسهال المائي ظهرت بمستشفى الفاشر التعليمي ولم تحدد وزارة الصحة نوعيتها.

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واجهة المستشفى الرئيسي في الفاشر ..صورة لـ (سودان تربيون)

وأفاد النائب (سودان تربيون) الإثنين أنه رافق مريضا الى مستشفى الفاشر ، ولاحظ وجود عدد "كبير جداً" من المرضى بعاني من الإسهال.

وأضاف " لكن حتى الآن لم نؤكد هل إسهال هو إسهال مائي أم لا .. لكن للأسف الشديد توجد ما لايقل عن 11 حالة حرجة ".

وأشار النائب الى نقص حاد في الكوادر الطبية بالمستشفى ، حث يوجد طبيب واحد وممرض

وناشد سليمان وزارة الصحة بالتدخل العاجل وتشخيص نوعية الاسهال وقال "نحن نناشد اخوتنا في وزارة الصحة ان يركزوا على وجود الأطباء خاصة في الطوارئ و أيام العيد حالات الاسهالات كثيرة ونتمني من أخوتنا في المعامل يحددوا هل هي اسهالات مائية ام لا".

من جانبه نفي المدير العام لوزارة الصحة بولاية شمال دارفور منير مطر ظهور اي حالات للاسهالات المائية بالولاية وقال لـ(سودان تربيون ) "الاسهالات التي جاءت المستشفى عادية جداً ولا توجد حالات باي من مستشفيات الولاية ".

وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (اوتشا) قال في نشرته الدورية الأسبوع الماضي، إن تقارير لوزارة الصحة السودانية ومنظمة الصحة العالمية كشفت عن تسجيل 30,762 حالة إصابة بالإسهال المائي حتى 18 أغسطس 2017 في انحاء مختلفة من البلاد منها 657 وفاة منذ أغسطس العام المنصرم.

وتوقعت النشرة استنادا للوزارة ومنظمة الصحة العالمية أن تتراوح أرقام الإصابات بين 30- 40 ألف حالة خلال لستة الى تسعة أشهر القادمة.



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