برلماني في جنوب السودان ينفي انشقاقه عن الحكومة

جوبا 6 أكتوبر 2018- نفى عضو البرلمان في جنوب السودان أيي كول تقارير أشارت إلى إنشقاقه من الائتلاف السياسي الحاكم الذي يضم الفصيل الذي يقوده النائب الأول للرئيس تعبان دينق قاي، واصفا التقارير بأنها ادعاء لا أساس له من الصحة ومفبرك من أعداء السلام في البلاد.

عضو البرلمان في جنوب السودان أيي أيي أكول

وقال اكول الجمعة انه شعر بالصدمة بسبب التقارير التي ادعت انه استبدل ولاءه السياسي من الحكومة والنائب الاول قاي، وأضاف في تصريحات لـ (سودان تربيون) من كمبالا "يسألني الناس عن إشاعات يتم تداولها في وسائل التواصل الاجتماعي تتحدث عن انشقاقي من الحكومة وانضمامي إلى المعارضة، تلك أكاذيب وأنني ما زلت عضوا في الحكومة."

وأشار إلى أن قيادته تعلم أنه خارج البلاد وأنه اذا كانت لديه اعتراضات بشأن حكومة جوبا لكان أعلن ذلك بصورة واضحة للجمهور، وأردف "أنا أعرف الذين نشروا مثل هذه الادعاءات أن لديهم أجندة خاصة لا علاقة لي بها، انني لست جزءا منها ولذا فإنني لا علاقة لي بشؤونهم ". ولم يذكر تفاصيل هوية من يشتبه فيهم.

ولفت أكول إنه كان على علم بأن المجموعة نفسها قامت أيضا في الآونة الأخيرة بنشر تقارير تقول إن النائب الأول تعبان دينق قاي تقدم بطلب للحصول على اللجوء السياسي في الولايات المتحدة احتجاجا على عودة رياك مشار إلى الحكومة، وزاد "نحن نعرفهم وأنها مسألة وقت حتى يتم كشفهم ، انهم اعداء السلام والاستقرار للبلاد."