برلماني يحذر من مواصلة السياسات المالية للسيطرة على سعر الصرف

الخرطوم 23 يناير 2018- حذر برلماني ووزير سابق للمالية في السودان، من أن استمرار سياسة الدولة الحالية للسيطرة على سعر الصرف ستؤدي لمزيد من تراجع العملة الوطنية امام الدولار.

وزير المالية السابق علي محمود

والخميس الماضي أعلن بنك السودان المركزي، احتساب سعر تأشيري جديد للدولار.

وتوقع الخبير الاقتصادي محمد الناير أن يكون سعر الدولار الرسمي 18 جنيها زائدا حافز في حدود 80% ـ 90% ليقترب من سعر السوق الموازي.

وكان بنك السودان المركزي يحدد السعر التأشيري للدولار في السابق بنحو 8.5 جنيها.

وشبه وزير المالية الأسبق ورئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان على محمود في جلسة سماع بالبرلمان الثلاثاء حال سعر الصرف المتزايد بمن يحاول تغطية رأسه فتنكشف ساقيه.

وتابع " إذا استمر الحال هكذا سيصل سعر الدولار الى 38 جنيهاً".

وسجل سعر الدولار بالسوق الموازي الثلاثاء 34,5 جنيه للشراء مقابل 35 جنيهاً للبيع مقارنة بـ 33,5 جنيه للشراء و34 جنيهاً، للبيع، يوم الاثنين.

وعزا تجار يعلمن بالسوق الموازي تحدثوا لـ "سودان تربيون" ارتفاع سعر الدولار الى قلة المعروض في السوق.

وطالب رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان علي محمود بتصدير الذرة واستيراد القمح بديلاً له، موضحاً ان 6 ملايين طن ذرة تعادل 3 ملايين طن قمح.

وانتقد محمود، سياسة الدولة في رفع الدعم عن القمح، مشيراً الى انها كان يجب ان تكون تدريجية.

واوضح أن البلاد تعاني من تدهور في سعر الصرف والتضخم وهناك حاجة للتركيز فيها لانهما يؤديان الى عدم الاستقرار الاقتصادي.