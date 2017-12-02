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برلماني يطلب استدعاء رئيس الوزراء لمساءلته بشأن صفقة (صوامع أميركية)

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الخرطوم 2 ديسمبر 2017- دفع نائب في البرلمان السوداني بطلب استدعاء رئيس الوزراء، بكري حسن صالح، لمساءلته حول إبرام الحكومة صفقة شراء صوامع اميركية كندية بقيمة 170 مليون يورو، في ظل وجود عرض (بيلاروسي- تركي) بأقل من نصف هذا المبلغ.

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مقر البرلمان السوداني " سودان تربيون"

وسلم النائب البرلماني، بكري عبد الله سلمة، رئيس البرلمان، ابراهيم أحمد عمر، طلب الاستدعاء لرئيس الوزراء، بينما ينتظر أن يحدد البرلمان موعداً لمثول رئيس الوزراء امامه.

وقال سلمة طبقاً لطلب الاستدعاء الذي أطلعت عليه (سودان تربيون) إنه نما الى علمه ان الدولة ممثلة في رئيس الوزراء ونائبه وزير الاستثمار، مبارك الفاضل، تعمل الآن على شراء صوامع كندية اميركية بطاقة تخزينية تبلغ مليون و100 ألف طن بقيمة 170 يورو.

وقال إن تكلفة الصومعة الواحدة في العرض الأميركي- الكندي تقدر بـ 16 مليون يورو دون مصاريف التمويل والترحيل ومصروفات اخرى.

وأشار الى وجود عروض بيلاروسية وتركية مقدمة لوزارة المالية أقل بكثير من هذا العرض، مضيفاً "العرض الاميركي يعادل ضعف العرض البيلاروسي التركي".

وأوضح النائب البرلماني أن استفساراته الى رئيس الوزراء تتمحور في علاقة وزير الاستثمار بعمليات شراء الصوامع، وما إن كان قد تم طرح عملية شراء الصوامع الكندية الامريكية في عطاء مفتوح وفقاً للإجراءات القانونية واللائحية.

إضافة إلى دواعي تشكيل لجنة للشراء برئاسة وزير الاستثمار في ظل وجود لجنة فنية مكونة بقرار من وزير المالية، بجانب مدى تناسب الإجراءات التي تمت مع موجهات الدولة الرامية الى الاصلاح والشفافية ومحاربة الفساد وإعلاء حكم القانون.



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