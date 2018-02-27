 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الثلاثاء 27 شباط (فبراير) 2018

برلماني يعلق نشاطه احتجاجا على اعتقال قيادات معارضة

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 27 فبراير 2018- أعلن القيادي في حزب المؤتمر الشعبي، كمال عمر عبد السلام، تعليق مشاركته في المؤسسة التشريعية اعتراضا على استمرار السلطات الأمنية في حبس عدد من قادة المعارضة والناشطين، جرى توقيفهم خلال احتجاجات ضد الغلاء يناير الماضي.

JPEG - 63.3 كيلوبايت
القيادي بالمؤتمر الشعبي كمال عمر

وأكد عمر في تصريح صحفي، الثلاثاء عدم مشاركته في اي نشاط يقيمه البرلمان، قبل الافراج عن بقية المعتقلين سياسيا.

وأوضح إن خطوته تأتي كذلك لعدم قيام لجنة التشريع وحقوق الانسان البرلمانية بالدور المطلوب تجاه المعتقلين.

وأفرجت السلطات السودانية قبل نحو أسبوعين عن 80 من المعتقلين احتجاجات الغلاء، بينهم كوادر حزب القومي وعددا من النشطاء، وابقت على قيادات بارزة قيد الاعتقال، بينهم سكرتير الحزب الشيوعي محمد مختار الخطيب ورئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير.

وكان مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني صلاح عبد الله "قوش" رهن الافراج عن بقية المعتقلين بما اسماه "تحسن سلوك احزابهم السياسية".

وأبدى كمال عمر، تضامنه اللامحدود مع المعتقلين، مؤكداً استعداده لقيادة خطوات تصعيدية أخرى بغرض كفالة الحرية للمعتقلين.

وقال إن عمليات الاعتقال التعسفية التي شملت عشرات المحتجين ضد غلاء الأسعار تتناقض مع مقررات الحوار الوطني الذي تبناه رئيس الجمهورية كما انها تعارض الدستور.

وتابع "هذه الممارسات الشاذة تهزم مساعي الوفاق الوطني وتباعد بين الأطراف السودانية".

وحرض القيادي بالشعبي زملائه في البرلمان على اتخاذ خطوات تصعيدية مماثلة ، بما يحقق الغاية المنشودة بالإفراج عن المعتقلين والذي يسهم في الحفاظ على وحدة واستقرار البلاد، حسب قوله.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

الشيطان في مؤسساتنا الأمنية 2018-02-26 12:05:03 بقلم : منى اركو مناوى تتصاعد فينا رغبة التغير فى السودان والشعوب من حولنا يتفاعلون معنا سلباً و إيجاباً حسب سريان الأوضاع . لكن حظوظنا فى الخيبة اكبر من النجاح بسبب عنصر فعّال ظل يتدخل في إحباط الديمقراطية، وَهُو عنصر (...)

حكومة البصيرة أم حمد 2018-02-25 15:06:40 سلمى التجاني واصلت الأجهزة الأمنية حملة إعتقالات جديدة في صفوف القوى السياسية المعارضة ، فاعتقلت مساء أمس الأول خالد عمر يوسف نائب رئيس حزب المؤتمر السوداني . وقد بدأت هذه الحملة بعد دعوة الأحزاب للمواطنين للإحتجاج على (...)

وزراء وولاة وصحافيون 2018-02-25 15:04:48 مصطفى عبد العزيز البطل ذهب الصحافي (الكبير) إلى وزارة الاستثمار بعد أن طلب موعدا في وقت سابق لمقابلة قوميسارها. لم يتناول كوبا من عصير القريب فروت في الصالون الملحق إلا ريثما دُعي الرجل إلى الدخول حيث استقبله نائب رئيس (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

منظومة قوانين النظام العام.. ادوات للقمع والهيمنة الشمولية 2017-12-28 17:49:16 المجموعة السودانية للديمقراطية أولا منظومة قوانين النظام العام: ادوات للقمع والهيمنة الشمولية قوانين النظام العام، هي منظومة مواد قانونية يتضمنها القانون الجنائي السوداني بالإضافة الي ما يعرف بقانون سلامة المجتمع والذي صدر (...)

ورقة د. غازي صلاح الدين العتباني في ورشة عمل الانتخابات ومستقبل الممارسة السياسية بعنوان "آفاق الممارسة السياسية في السودان" 2017-12-08 14:32:35 بسم الله الرحمن الرحيم آفاق الممارسة السياسية في السودان "تحديات الإصلاح السياسي في السودان بتصويب نحو إصلاح الحركة السياسية الحزبية" بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده على نعمه التي لا تعد، ونسأله أن يجمعنا على الهدى ويدلنا (...)

*قوى الإجماع الوطني* 2017-02-25 15:18:35 *بيان مهم* *قوى الإجماع الوطني* ظلت قوي الإجماع الوطني تراقب المخطط الدولي الذي تقوده الوﻻيات المتحدة الأمريكية عبر الإتحاد الأفريقي وآليتة المسماة رفيعة المستوي ، التي يترأسها أمبيكي ، والتي تعمل من أجل فرض التسوية (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2018 SudanTribune - All rights reserved.