برلماني يكرر الدعوة لسحب القوات السودانية من اليمن

الخرطوم 4 أبريل 2018 ـ جدد القيادي بحركة (الاصلاح الآن) عضو البرلمان حسن عثمان رزق الأربعاء دعوته لسحب القوات السودانية من حرب اليمن.

القيادي في حركة "الإصلاح الآن" حسن رزق

وتقاتل القوات السودانية في اليمن، ضمن قوات التحاف العربي الذي تقوده السعودية منذ أكتوبر 2015.

ودعوة رزق لسحب القوات الثانية له، حيث تقدم في أكتوبر 2017 بذات الدعوة خلال جلسة للبرلمان ، وقال حينها: "يجب أن تخرج القوات المسلحة من اليمن، فهناك سلبيات كثيرة بدأت تظهر بسبب المشاركة في هذه الحرب".

وأضاف "أن كان الدخول في الحرب من أجل الصداقة مع السعودية فإنها لا تحتاج لذلك، لأن هناك دولا صديقة لها ولم تحارب معها".

وقال رزق لدى حديثه في جلسة البرلمان المخصصة للتداول حول خطاب الرئيس الأربعاء "يجب أن تسحب قواتنا المسلحة من اليمن لا نريد أن نكون إمعة، وهل لدينا قدرة على رد أي صواريخ يمكن أن تطلقها جماعة عبد الملك الحوثي اليمنية على بلادنا ؟".

والأحد الماضي طالب نائب عن حركة (الإصلاح الآن)، بسحب القوات السودانية التي تشارك برياً في اليمن.

وجاءت مطالبة عبد الرحمن الفضيل، في أعقاب تغريدات لحوثيين على توتير تدعو لتوجيه ضربات جوية صوب الخرطوم عبر الصواريخ البالستية أسوة بالصواريخ التي أطلقت غير مرة، باتجاه السعودية واعترضتها الدفاعات الجوية للمملكة.

وقال الفضيل في تصريح صحفي تلقته (سودان تربيون)، إن مطالبته المتجددة تأتي بعد أن تأكد عبر عدد من المواقف بأن السودان يشارك في حلف لن يقف معه لا في الماضي ولا في المستقبل، كما تأتي المطالبة حرصاً على عدم التدخل في شؤون الدول تحت أي دعاوى سياسية.