برلمان جنوب السودان يصادق على اتفاقية السلام

جوبا 17 أكتوبر 2018- أجاز المشرعون في جنوب السودان الاثنين النص الكامل لاتفاقية السلام التي تم تنشيطها بعد 33 يومًا من التوقيع النهائي في أديس أبابا في 12 سبتمبر الماضي.

نواب في برلمان جنوب السودان ..صورة تعود للعام 2012 (أ ف ب)

واتساقا مع مصفوفة التنفيذ لاتفاق السلام المنشط، ينبغي أن تصادق الهيئة التشريعية الوطنية الانتقالية التي تتألف من الجمعية التشريعية الانتقالية الوطنية ومجلس الولايات على اتفاق السلام في غضون سبعة أيام من التوقيع.

وبعد الموافقة عليها من وزير العدل بولينو اونانقو اعتمد أعضاء المجلسين الاتفاقية بالإجماع.

ورحب المتحدث باسم المجلس التشريعي الانتقالي أنتوني لينو بهذا "الإنجاز العظيم"، قائلاً إنه يظهر أن نواب المجلسين يعملون من أجل السلام.

ويتوقع محللون في جوبا أن يتم الافراج عن المعتقلين السياسيين وأسرى الحرب قريبا.